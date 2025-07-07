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Цены на обучение в КПИ: сколько придется платить студентам в 2025 году

Киев, Понедельник 07 июля 2025 08:00
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Цены на обучение в КПИ: сколько придется платить студентам в 2025 году КПИ им. Игоря Сикорского (фото: facebook_com_kpiuaofficial)
Автор: Василина Копытко

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" является одним из самых популярных вузов не только в столице, но и в Украине. Ежегодно тысячи абитуриентов соревнуются за право получить здесь образование.

РБК-Украина со ссылкой на данные КПИ рассказывает, сколько стоит обучение в 2025 году на самых популярных специальностях.

Сколько стоит обучение в КПИ

Цены на обучение в КПИ на дневной форме стартуют от 44 900 гривен в год. Самые дешевые специальности: экология, математика, физика и астрономия, издательство и полиграфия. Самые дорогие: право, международные отношения, экономика, журналистика, финансы и прикладная механика. Они стоят - 67 600 гривен в год.

Цены на обучение на заочной форме колеблются от 29 900 до 43 200 гривен за год.

Стоимость года обучения на дневной форме (бакалавриат):

  • дизайн - 54 100 гривен;
  • изобразительное искусство и реставрация - 49 900 гривен;
  • филология - 59 900 гривен;
  • экономика и международные экономические отношения - 67 600 гривен;
  • международные отношения - 67 600 гривен;
  • психология - 54 100 гривен;
  • социология - 54 100 гривен;
  • журналистика - 67 600 гривен;
  • финансы, банковское дело - 67 600 гривен;
  • прикладная механика - 67 600 гривен;
  • право - 67 600 гривен;
  • экология - 44 900 гривен;
  • физика и астрономия - 44 900 гривен;
  • математика - 44 900 гривен;
  • компьютерные науки - 54 900 гривен;
  • инженерия программного обеспечения, кибербезопасность - 64 900 гривен;
  • прикладная механика, металлургия, машиностроение - 44 900 гривен;
  • авиационная и ракетно-космическая техника - 44 900 гривен;
  • биотехнологии и биоинженерия - 44 900 гривен;
  • издательство и полиграфия - 44 900 гривен;
  • терапия и реабилитация - 54 100 гривен;
  • социальная работа и консультирование - 49 900 гривен.

Добавим, что КПИ вошел в десятку лучших вузов в рейтинге "ТОП-200 Украина 2025".

Цены на обучение в КПИ: сколько придется платить студентам в 2025 годуНациональный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (фото: Википедия)

Ранее мы рассказывали, сколько стоит обучение в самом престижном вузе Украины - Киевском национальном университете им.

Читайте также о том, какие цены на обучение во Львовском национальном университете им. Ивана Франко в 2025 году.

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