Цены на обучение в КПИ: сколько придется платить студентам в 2025 году
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" является одним из самых популярных вузов не только в столице, но и в Украине. Ежегодно тысячи абитуриентов соревнуются за право получить здесь образование.
РБК-Украина со ссылкой на данные КПИ рассказывает, сколько стоит обучение в 2025 году на самых популярных специальностях.
Сколько стоит обучение в КПИ
Цены на обучение в КПИ на дневной форме стартуют от 44 900 гривен в год. Самые дешевые специальности: экология, математика, физика и астрономия, издательство и полиграфия. Самые дорогие: право, международные отношения, экономика, журналистика, финансы и прикладная механика. Они стоят - 67 600 гривен в год.
Цены на обучение на заочной форме колеблются от 29 900 до 43 200 гривен за год.
Стоимость года обучения на дневной форме (бакалавриат):
- дизайн - 54 100 гривен;
- изобразительное искусство и реставрация - 49 900 гривен;
- филология - 59 900 гривен;
- экономика и международные экономические отношения - 67 600 гривен;
- международные отношения - 67 600 гривен;
- психология - 54 100 гривен;
- социология - 54 100 гривен;
- журналистика - 67 600 гривен;
- финансы, банковское дело - 67 600 гривен;
- прикладная механика - 67 600 гривен;
- право - 67 600 гривен;
- экология - 44 900 гривен;
- физика и астрономия - 44 900 гривен;
- математика - 44 900 гривен;
- компьютерные науки - 54 900 гривен;
- инженерия программного обеспечения, кибербезопасность - 64 900 гривен;
- прикладная механика, металлургия, машиностроение - 44 900 гривен;
- авиационная и ракетно-космическая техника - 44 900 гривен;
- биотехнологии и биоинженерия - 44 900 гривен;
- издательство и полиграфия - 44 900 гривен;
- терапия и реабилитация - 54 100 гривен;
- социальная работа и консультирование - 49 900 гривен.
Добавим, что КПИ вошел в десятку лучших вузов в рейтинге "ТОП-200 Украина 2025".
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (фото: Википедия)
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