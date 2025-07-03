Стоимость высшего образования 2025: сколько стоит обучение в ЛНУ им. И. Франко
Львовский национальный университет имени Ивана Франко является одним из самых полярных в Украине. Стоимость года обучения на бакалавриате там колеблется от 39 до 66 тысяч гривен, в зависимости от факультета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛНУ им. Ивана Франко.
Сколько стоит обучение в 2025-2026 году
Стоимость года обучения в этом университете стартует от 39 790 гривен для дневной формы и от 27 853 гривен за заочную. Однако стоит отметить, что не все специальности имеют заочную форму. К самым дешевым специальностям относятся: биология, химия, математика, физика, астрономия.
Дороже всего обучение стоит на специальностях: компьютерные науки, кибербезопасность, право и международные отношения. Здесь за год придется заплатить 66 755 гривен.
Цены на обучение (дневная форма, год бакалавриата):
- биология, биохимия, экология - 39 790 гривен;
- науки о земле - 39 790 гривен;
- пищевые технологии - 39 790 гривен;
- химия - 39 790 гривен;
- история и археология - 45 150 гривен;
- география - 45 150 гривен;
- музыкальное искусство - 39 790 гривен;
- театроведение, хореография - 45 150 гривен;
- туризм и рекреация - 53 700 гривен;
- экономика и международные экономические отношения - 53 700 гривен;
- учет и налогообложение - 53 700 гривен;
- менеджмент и маркетинг - 53 700 гривен;
- журналистика - 53 700 гривен;
- электроника и компьютерные системы - 45 150 гривен;
- компьютерные науки - 66 755 гривен;
- кибербезопасность - 66 755 гривен;
- английский язык - 66 755 гривен;
- немецкий, французский, испанский языки - 53 700 гривен;
- математика - 39 790 гривен;
- международные отношения, международное право - 66 755 гривен;
- дошкольное и начальное образование - 45 150 гривен;
- физика и астрономия - 39 790 гривен;
- филология (украинский язык, славянские и восточные) - 45 150 гривен;
- японский язык - 53 700 гривен;
- философия, культурология, политология - 45 150 гривен;
- психология - 53 700 гривен;
- право - 66 755 гривен.
Добавим также, что стоимость обучения на магистратуре составляет от 43 770 гривен до 73 430 гривен за год. Дешевле всего обойдется биология, химия, математика, экология, дороже всего - компьютерные науки, английский язык перевод, европейское право.
Ранее мы рассказывали, что КНУ им. Тараса Шевченко поднял цены на обучение.
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