Стоимость высшего образования 2025: сколько стоит обучение в ЛНУ им. И. Франко

Львовский национальный университет имени Ивана Франко является одним из самых полярных в Украине. Стоимость года обучения на бакалавриате там колеблется от 39 до 66 тысяч гривен, в зависимости от факультета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛНУ им. Ивана Франко .

Сколько стоит обучение в 2025-2026 году

Стоимость года обучения в этом университете стартует от 39 790 гривен для дневной формы и от 27 853 гривен за заочную. Однако стоит отметить, что не все специальности имеют заочную форму. К самым дешевым специальностям относятся: биология, химия, математика, физика, астрономия.

Дороже всего обучение стоит на специальностях: компьютерные науки, кибербезопасность, право и международные отношения. Здесь за год придется заплатить 66 755 гривен.

Цены на обучение (дневная форма, год бакалавриата):

биология, биохимия, экология - 39 790 гривен;

науки о земле - 39 790 гривен;

пищевые технологии - 39 790 гривен;

химия - 39 790 гривен;

история и археология - 45 150 гривен;

география - 45 150 гривен;

музыкальное искусство - 39 790 гривен;

театроведение, хореография - 45 150 гривен;

туризм и рекреация - 53 700 гривен;

экономика и международные экономические отношения - 53 700 гривен;

учет и налогообложение - 53 700 гривен;

менеджмент и маркетинг - 53 700 гривен;

журналистика - 53 700 гривен;

электроника и компьютерные системы - 45 150 гривен;

компьютерные науки - 66 755 гривен;

кибербезопасность - 66 755 гривен;

английский язык - 66 755 гривен;

немецкий, французский, испанский языки - 53 700 гривен;

математика - 39 790 гривен;

международные отношения, международное право - 66 755 гривен;

дошкольное и начальное образование - 45 150 гривен;

физика и астрономия - 39 790 гривен;

филология (украинский язык, славянские и восточные) - 45 150 гривен;

японский язык - 53 700 гривен;

философия, культурология, политология - 45 150 гривен;

психология - 53 700 гривен;

право - 66 755 гривен.

Добавим также, что стоимость обучения на магистратуре составляет от 43 770 гривен до 73 430 гривен за год. Дешевле всего обойдется биология, химия, математика, экология, дороже всего - компьютерные науки, английский язык перевод, европейское право.