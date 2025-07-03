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Стоимость высшего образования 2025: сколько стоит обучение в ЛНУ им. И. Франко

Четверг 03 июля 2025 08:00
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Стоимость высшего образования 2025: сколько стоит обучение в ЛНУ им. И. Франко Какие цены на обучение в 2025 году в ЛНУ им. И. Франко (фото: facebook.com franko.lviv.ua)
Автор: Василина Копытко

Львовский национальный университет имени Ивана Франко является одним из самых полярных в Украине. Стоимость года обучения на бакалавриате там колеблется от 39 до 66 тысяч гривен, в зависимости от факультета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛНУ им. Ивана Франко.

Сколько стоит обучение в 2025-2026 году

Стоимость года обучения в этом университете стартует от 39 790 гривен для дневной формы и от 27 853 гривен за заочную. Однако стоит отметить, что не все специальности имеют заочную форму. К самым дешевым специальностям относятся: биология, химия, математика, физика, астрономия.

Дороже всего обучение стоит на специальностях: компьютерные науки, кибербезопасность, право и международные отношения. Здесь за год придется заплатить 66 755 гривен.

Цены на обучение (дневная форма, год бакалавриата):

  • биология, биохимия, экология - 39 790 гривен;
  • науки о земле - 39 790 гривен;
  • пищевые технологии - 39 790 гривен;
  • химия - 39 790 гривен;
  • история и археология - 45 150 гривен;
  • география - 45 150 гривен;
  • музыкальное искусство - 39 790 гривен;
  • театроведение, хореография - 45 150 гривен;
  • туризм и рекреация - 53 700 гривен;
  • экономика и международные экономические отношения - 53 700 гривен;
  • учет и налогообложение - 53 700 гривен;
  • менеджмент и маркетинг - 53 700 гривен;
  • журналистика - 53 700 гривен;
  • электроника и компьютерные системы - 45 150 гривен;
  • компьютерные науки - 66 755 гривен;
  • кибербезопасность - 66 755 гривен;
  • английский язык - 66 755 гривен;
  • немецкий, французский, испанский языки - 53 700 гривен;
  • математика - 39 790 гривен;
  • международные отношения, международное право - 66 755 гривен;
  • дошкольное и начальное образование - 45 150 гривен;
  • физика и астрономия - 39 790 гривен;
  • филология (украинский язык, славянские и восточные) - 45 150 гривен;
  • японский язык - 53 700 гривен;
  • философия, культурология, политология - 45 150 гривен;
  • психология - 53 700 гривен;
  • право - 66 755 гривен.

Добавим также, что стоимость обучения на магистратуре составляет от 43 770 гривен до 73 430 гривен за год. Дешевле всего обойдется биология, химия, математика, экология, дороже всего - компьютерные науки, английский язык перевод, европейское право.

Ранее мы рассказывали, что КНУ им. Тараса Шевченко поднял цены на обучение.

Читайте также о том, что в 2025 году вступительная кампания для абитуриентов, которые планируют получить степень бакалавра, стартует 1 июля.

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