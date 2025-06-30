Университет Шевченко обновил цены. Сколько придется платить за обучение в 2025 году
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) обнародовал стоимость обучения на 2025/2026 учебный год. Минимальная цена за год бакалавриата составляет 43,8 тысячи гривен, а максимальная - 95,6 тысячи гривен.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию КНУ им. Шевченко рассказывает, сколько в этом году там стоит обучение.
Цены на обучение в КНУ им. Т. Шевченко 2025
Дороже всего стоит год обучения на английском языке на программе "Международная коммерция и инвестиции" - 95,6 тысячи гривен.
К направлениям, где годовая плата превышает 76 тысяч гривен, относятся: "Международные отношения", "Туризм", "Журналистика", "Публичное управление и администрирование", "Менеджмент", "Учет и налогообложение", "Финансы", "Маркетинг", "Право".
Меньше всего за обучение - 43,8 тысячи гривен в год - придется платить на специальностях "Культурология и музееведение", "Биология и биохимия", "Химия", "Науки о Земле", "Физика и астрономия" и некоторых других.
Добавим, что в 2025 году плата за обучение выросла во всех университетах. Причиной стало правительственное решение, согласно которому высшие учебные заведения должны устанавливать минимальную стоимость не ниже фактических затрат государства на подготовку одного бюджетного студента.
Стоимость обучения по популярным направлениям
Год бакалавриата на дневной форме стоит:
- украинский язык и литература, среднее образование - 43,8 тысячи гривен;
- английский, турецкий языки, зарубежная литература, среднее образование - 58,4 тысячи гривен;
- история и гражданское образование, среднее образование - 43,8 тысячи гривен;
- математика, география, религиоведение - 43,8 тысячи гривен;
- аудиовизуальное искусство и медиапроизводство - 67,7 тысячи гривен;
- история и археология - 51,5 тысячи гривен;
- философия - 43,8 тысячи гривен;
- филология, прикладная лингвистика - 56 тысячи гривен;
- культурология - 43,8 тысячи гривен;
- экономика и экономическая политика, учет и налогообложение - 76,6 тысячи гривен;
- журналистика - 76,6 тысячи гривен;
- финансы - 78,2 тысячи гривен;
- маркетинг - 79,6 тысячи гривен;
- биология и биохимия, экология, химия, физика, астрономия - 43,8 тысячи гривен;
- прикладная математика, кибербезопасность, информационные системы - 61,3 тысячи гривен;
- электроника - 43,8 тысячи гривен;
- ландшафтное планирование и озеленение - 43,8 тысячи гривен;
- туризм - 76,6 тысячи гривен;
- управление в сфере национальной безопасности - 52,3 тысячи гривен;
- международные отношения, международный бизнес, международное право - 76,6 тысячи гривен.
Читайте также о том, что обнародовали новый рейтинг украинских вузов "ТОП-200 Украина 2025". Возглавил его Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Ранее мы писали о том, что в 2025 году вступительная кампания для абитуриентов, которые планируют получить степень бакалавра, стартует 1 июля с регистрации электронных кабинетов и завершится зачислением в вузы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.