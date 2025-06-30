Университет Шевченко обновил цены. Сколько придется платить за обучение в 2025 году

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ) обнародовал стоимость обучения на 2025/2026 учебный год. Минимальная цена за год бакалавриата составляет 43,8 тысячи гривен, а максимальная - 95,6 тысячи гривен.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию КНУ им. Шевченко рассказывает, сколько в этом году там стоит обучение.

Цены на обучение в КНУ им. Т. Шевченко 2025

Дороже всего стоит год обучения на английском языке на программе "Международная коммерция и инвестиции" - 95,6 тысячи гривен.

К направлениям, где годовая плата превышает 76 тысяч гривен, относятся: "Международные отношения", "Туризм", "Журналистика", "Публичное управление и администрирование", "Менеджмент", "Учет и налогообложение", "Финансы", "Маркетинг", "Право".

Меньше всего за обучение - 43,8 тысячи гривен в год - придется платить на специальностях "Культурология и музееведение", "Биология и биохимия", "Химия", "Науки о Земле", "Физика и астрономия" и некоторых других.

Добавим, что в 2025 году плата за обучение выросла во всех университетах. Причиной стало правительственное решение, согласно которому высшие учебные заведения должны устанавливать минимальную стоимость не ниже фактических затрат государства на подготовку одного бюджетного студента.

Стоимость обучения по популярным направлениям

Год бакалавриата на дневной форме стоит: