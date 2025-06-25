Лидеры в образовании: кто вошел в топ-10 лучших университетов Украины 2025
Уже обнародовали новый рейтинг украинских вузов "ТОП-200 Украина 2025". В перечне - ведущие университеты страны, которые оценивали по качеству образования, науке, инновациям и международному признанию. Рейтинг составляют девятый год подряд.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа.
Лучшие университеты 2025 года
Рейтинг возглавил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. В первую десятку вошли еще два столичных университета, а также по два - из Львова и Харькова, и по одному из Сум, Одессы и Ивано-Франковска.
Добавим, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко регулярно входит в список лучших вузов страны. Однако в прошлом году в "ТОП-200 Украина" он занял второе место, уступив Национальному техническому университету Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". В этом году он на третьей строчке.
Рейтинг лучших университетов Украины 2025 (скриншот)
Как составляли рейтинг
"ТОП-200 Украина 2025" формирует Центр международных проектов "Еврообразование" вместе с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
При формировании нынешнего рейтинга "ТОП-200 Украина 2025" составители учли современные тенденции трансформации высшего образования в условиях глубоких изменений. Их вызвали как структурные реформы, так и масштабные потери, вызванные полномасштабной войной.
При оценке учитывали наработки международной конференции IREG 2024 и Берлинских принципов, одобренных во время второго совещания IREG. Особое внимание в этом году уделили влиянию искусственного интеллекта на научную деятельность, инновационность и социальное влияние университетов.
Составители отмечают, что ИИ уже существенно меняет систему высшего образования - от обучения и исследований до методов оценивания, а также саму логику создания академических рейтингов.
В 2025 году анализ университетов проводили по 6 международным и 4 национальным критериям. Впервые при этом использовали данные SCImago Institutions Rankings вместо показателей Webometrics.
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