Цены на нефть выросли после блокады Трампом танкеров из Венесуэлы, - Reuters

В среду, 17 декабря цены на нефть выросли после заявления президента США Дональда Трампа о введении блокады для всех подсанкционных танкеров, которые заходят и выходят из портов Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 79 центов, или 1,3%, до 59,71 доллара за баррель, американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 77 центов, или 1,4%, до 56,04 доллара за баррель.

По словам американского нефтяного трейдера, блокада Венесуэлы потенциально может повлиять на 0,4-0,5 миллиона баррелей нефти в день и повысить цены на 1-2 доллара за баррель.

Однако трейдеры сырой нефти в Азии заявили, что возобновление покупок фьючерсов после того, как цены упали ниже 60 долларов за баррель в предыдущий день, также было ключевым фактором роста цен на нефть в среду.

"Цена зависит от настроений, вызванных сегодняшними новостями из Венесуэлы, но в целом объемы венесуэльского экспорта относительно невелики в глобальном распределении поставок. Учитывая то, что все внимание приковано к переговорам между Россией и Украиной, рынок все еще находится под риском снижения цены", - рассказал один из трейдеров.

Отмечается, что Китай является крупнейшим покупателем венесуэльской сырой нефти, на который приходится примерно 4% его импорта.

По словам аналитиков, рынок нефти хорошо обеспечен, но если эмбарго будет оставаться в силе в течение длительного периода, цены на сырую нефть, вероятно, вырастут еще больше.