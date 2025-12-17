Цены на нефть выросли после блокады Трампом танкеров из Венесуэлы, - Reuters
В среду, 17 декабря цены на нефть выросли после заявления президента США Дональда Трампа о введении блокады для всех подсанкционных танкеров, которые заходят и выходят из портов Венесуэлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 79 центов, или 1,3%, до 59,71 доллара за баррель, американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 77 центов, или 1,4%, до 56,04 доллара за баррель.
По словам американского нефтяного трейдера, блокада Венесуэлы потенциально может повлиять на 0,4-0,5 миллиона баррелей нефти в день и повысить цены на 1-2 доллара за баррель.
Однако трейдеры сырой нефти в Азии заявили, что возобновление покупок фьючерсов после того, как цены упали ниже 60 долларов за баррель в предыдущий день, также было ключевым фактором роста цен на нефть в среду.
"Цена зависит от настроений, вызванных сегодняшними новостями из Венесуэлы, но в целом объемы венесуэльского экспорта относительно невелики в глобальном распределении поставок. Учитывая то, что все внимание приковано к переговорам между Россией и Украиной, рынок все еще находится под риском снижения цены", - рассказал один из трейдеров.
Отмечается, что Китай является крупнейшим покупателем венесуэльской сырой нефти, на который приходится примерно 4% его импорта.
По словам аналитиков, рынок нефти хорошо обеспечен, но если эмбарго будет оставаться в силе в течение длительного периода, цены на сырую нефть, вероятно, вырастут еще больше.
Блокада подсанкционных нефтяных танкеров в Венесуэле
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что отдает приказ о полной блокаде для всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу или выходят из ее вод.
По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Венесуэла не вернет США "всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли".
Трамп также заявил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявлен "иностранной террористической организацией".
Он обвинил "незаконный" режим Мадуро в "использовании нефти" из "украденных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений".
Отметим, что на прошлой неделе США захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, который находится под санкциями. Кроме того, армада из четырех танкеров, которые изначально направлялись в Венесуэлу, изменили свой курс после того, как США захватили танкер "Шкипер".
Кроме этого известно, что Пентагон нанес более 20 ударов по судам, которые, предположительно, занимаются наркоторговлей. Это произошло в водах вблизи Венесуэлы и Колумбита, в результате чего погибли десятки людей.
Также стоит добавить, что Трамп неоднократно заявлял, что США могут наносить удары по объектам на земле и что Мадуро следует отстранить от власти.
В свою очередь правительство Мадуро охарактеризовало действия США как попытку захватить нефтяные запасы Венесуэлы, крупнейшие в мире.