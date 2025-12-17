Ціни на нафту зросли після блокади Трампом танкерів із Венесуели, - Reuters
У середу, 17 грудня ціни на нафту зросли після заяви президента США Дональда Трампа про запровадження блокади для всіх підсанкційних танкерів, які заходять і виходять з портів Венесуели.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 79 центів, або 1,3%, до 59,71 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 77 центів, або 1,4%, до 56,04 долара за барель.
За словами американського нафтового трейдера, блокада Венесуели потенційно може вплинути на 0,4-0,5 мільйона барелів нафти на день та підвищити ціни на 1-2 долари за барель.
Однак трейдери сирої нафти в Азії заявили, що відновлення покупок ф’ючерсів після того, як ціни впали нижче ніж 60 доларів за барель попереднього дня, також було ключовим чинником зростання цін на нафту в середу.
"Ціна залежить від настроїв, викликаних сьогоднішніми новинами з Венесуели, але в цілому обсяги венесуельського експорту відносно невеликі в глобальному розподілі поставок. З огляду на те, що вся увага прикута до переговорів між Росією та Україною, ринок все ще перебуває під ризиком зниження ціни", - розповів один з трейдерів.
Зазначається, що Китай є найбільшим покупцем венесуельської сирої нафти, на який припадає приблизно 4% його імпорту.
За словами аналітиків, ринок нафти добре забезпечений, але якщо ембарго залишатиметься чинним протягом тривалого періоду, ціни на сиру нафту, ймовірно, зростуть ще більше.
Блокада підсанкційних нафтових танкерів у Венесуелі
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що віддає наказ про повну блокаду для всіх підсанкційних нафтових танкерів, які прямують до Венесуели або виходять з її вод.
За його словами, це триватиме доти, доки Венесуела не поверне США "всю нафту, землю та інші активи, які вони раніше у нас вкрали".
Трамп також заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".
Він звинуватив "незаконний" режим Мадуро у "використанні нафти" з "вкрадених родовищ для фінансування себе, наркотероризму, торгівлі людьми, вбивств і викрадень".
Зазначимо, що минулого тижня США захопили нафтовий танкер біля берегів Венесуели, який перебуває під санкціями. Крім того, армада з чотирьох танкерів, які спочатку прямували до Венесуели, змінили свій курс після того, як США захопили танкер "Шкіпер".
Крім цього відомо, що Пентагон завдав понад 20 ударів по суднах, які, імовірно, займаються наркоторгівлею. Це сталося у водах поблизу Венесуели і Колумбіту, внаслідок чого загинули десятки людей.
Також варто додати, що Трамп неодноразово заявляв, що США можуть завдавати ударів по об'єктах на землі й що Мадуро слід усунути від влади.
Своєю чергою уряд Мадуро охарактеризував дії США як спробу захопити нафтові запаси Венесуели, найбільші у світі.