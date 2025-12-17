Ціни на нафту зросли після блокади Трампом танкерів із Венесуели, - Reuters

У середу, 17 грудня ціни на нафту зросли після заяви президента США Дональда Трампа про запровадження блокади для всіх підсанкційних танкерів, які заходять і виходять з портів Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляється, ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 79 центів, або 1,3%, до 59,71 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 77 центів, або 1,4%, до 56,04 долара за барель.

За словами американського нафтового трейдера, блокада Венесуели потенційно може вплинути на 0,4-0,5 мільйона барелів нафти на день та підвищити ціни на 1-2 долари за барель.

Однак трейдери сирої нафти в Азії заявили, що відновлення покупок ф’ючерсів після того, як ціни впали нижче ніж 60 доларів за барель попереднього дня, також було ключовим чинником зростання цін на нафту в середу.

"Ціна залежить від настроїв, викликаних сьогоднішніми новинами з Венесуели, але в цілому обсяги венесуельського експорту відносно невеликі в глобальному розподілі поставок. З огляду на те, що вся увага прикута до переговорів між Росією та Україною, ринок все ще перебуває під ризиком зниження ціни", - розповів один з трейдерів.

Зазначається, що Китай є найбільшим покупцем венесуельської сирої нафти, на який припадає приблизно 4% його імпорту.

За словами аналітиків, ринок нафти добре забезпечений, але якщо ембарго залишатиметься чинним протягом тривалого періоду, ціни на сиру нафту, ймовірно, зростуть ще більше.