США и Иран договорились о 60-дневном перемирии, но есть нюанс, - Axios

Вашингтон и Тегеран согласовали проект 60-дневного меморандума о взаимопонимании, однако президент США Дональд Трамп пока не дал окончательного одобрения документу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Axios.

Предварительные договоренности сторон

Американские и иранские переговорщики достигли согласия по рамочному документу, который предусматривает 60-дневный период для продолжения прекращения огня и запуска переговоров по ядерной программе Ирана.

По данным источников, на данном этапе условия в целом согласованы, однако окончательные решения должны быть утверждены на уровне высшего политического руководства.

Ключевой нюанс - позиция президента США

Несмотря на заявления о готовности сторон, документ не вступает в силу без подписи Дональда Трампа.

Американские чиновники отмечают, что он получил детали соглашения, но взял несколько дней на размышление и пока не утвердил его.

При этом ранее уже фиксировались случаи, когда стороны считали сделку близкой, но финального результата достичь не удавалось.

Что предусматривает меморандум

Согласно проекту, обсуждаемому сторонами, предполагается обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив без сборов и ограничений, а также постепенное снятие военной блокады в зависимости от восстановления коммерческого судоходства.

Иран, в свою очередь, должен будет отказаться от шагов, связанных с созданием ядерного оружия, а также обсудить вопросы высокообогащенного урана и его переработки. Отдельно планируется рассмотреть возможное смягчение санкций и разблокирование части иранских средств.

Дальнейшие шаги

Фактический запуск договоренностей зависит от политического одобрения на высшем уровне. Без окончательного решения президента США меморандум остается на стадии проекта, а переговорный процесс продолжается.