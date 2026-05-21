Bloomberg дал неутешительный прогноз по ценам на нефть на ближайший год

Затяжная война между США и Ираном продолжает влиять на мировой энергетический рынок. На этом фоне участники рынка ожидают, что цены на нефть могут надолго остаться вблизи рекордных отметок.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на опрос Bloomberg Intelligence.

Большинство участников мирового рынка ожидают, что средняя цена на нефть марки Brent в течение следующих 12 месяцев будет находиться в диапазоне от 81 до 100 долларов за баррель. Почти две трети респондентов также считают, что из-за геополитических рисков на рынке надолго сохранится дополнительная "премия за риск" в размере 5-15 долларов за баррель.

Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что рынок пока не ожидает полного разрушения старой модели ценообразования, однако считает нынешнюю нестабильность долговременной.

Ормузский пролив является главной угрозой для мира

Война вокруг Ирана, которая длится уже 12 недель, серьезно повлияла на ситуацию в Ормузском проливе - одном из ключевых маршрутов поставок нефти в мире.

Из-за угрозы атак и ограничения судоходства мировые поставки энергоносителей существенно сократились, а рынок столкнулся с рисками новой волны инфляции. Поэтому по оценкам участников рынка, перебои в мировых поставках могут составлять от 3 до 7 миллионов баррелей нефти в сутки.

При этом часть экспертов считает, что потоки через Ормузский пролив еще долго будут оставаться ниже нормы.

Инвесторы готовятся к длительной нестабильности

Несмотря на рост рисков, трейдеры все больше концентрируются не на спекуляциях, а на защите от резких колебаний цен. Хедж-фонды уже сократили крупные ставки на дальнейший рост стоимости нефти, а рынок активнее переходит к стратегиям страхования рисков.

В то же время в США ожидают дальнейшего увеличения добычи сланцевой нефти. По прогнозу американского Управления энергетической информации, в 2027 году добыча в стране может достичь рекордных 14,1 млн баррелей в сутки.