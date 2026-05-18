Цены на нефть изменились после атаки на атомную станцию в ОАЭ

Сегодня, 18 мая, мировые цены на нефть продолжили расти после атаки на атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах Трейдеры опасаются новой эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 2,01 доллара, или 1,84%, до 111,27 доллара за баррель, но не достигли отметки 112 долларов, что стало самым высоким показателем с 5 мая.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate составила 107,75 доллара за баррель, поднявшись на 2,33 доллара, или 2,21% после роста до 108,70 доллара - самого высокого уровня с 30 апреля.

Оба контракта подорожали более чем на 7% на прошлой неделе, поскольку нет надежды на заключение мирного соглашения с Ираном, которое бы положило конец атакам и захватам судов в районе Ормузского пролива.

Атаки дронов на ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также риторика со стороны США и Ирана вызвали опасения относительно эскалации конфликта.

"Один миллиард баррелей нефти оказался в ловушке за проливом, а пятничный рост, который поднял цену на WTI на 10 долларов за неделю, также был поддержан воинственной риторикой США и Ирана, а также постоянными нападениями на производителей нефти в регионе и на коммерческие суда", - сказал аналитик PVM Тамас Варга.

Как добавила основательница компании по анализу рынка нефти Vanda Insights Вандана Хар, опасения относительно возобновления ударов по Ирану усилили опасения относительно поставок.

"То, что Соединенные Штаты позволили России потерять силу из-за отмены санкций, не помогло", - сказала она.