Главная » Новости » В мире

Цены на нефть резко взлетели после ответа Трампа на мирное предложение Ирана

09:00 11.05.2026 Пн
2 мин
Что ждет рынок до конца года?
aimg Елена Чупровская
Фото: что происходит с ценами на нефть (Getty Images)
Цены на нефть резко выросли в понедельник, 11 мая, после того как президент США Дональд Трамп назвал ответ Ирана на американскую мирную инициативу неприемлемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что произошло с ценами

Нефть Brent подорожала на 4,16 доллара - до 105,45 доллара за баррель. Американская нефть WTI выросла на 4,38 доллара - до 99,80 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба контракта упали на 6% - тогда рынки надеялись на скорое завершение конфликта и открытие Ормузского пролива.

"Нефтяной рынок продолжает торговаться как геополитическая машина заголовков, цены резко колеблются на основе каждого комментария, отказа или предупреждения из Вашингтона и Тегерана", - объясняет старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что внимание рынка сейчас сосредоточено на визите Трампа в Китай. По его словам, есть надежда, что американскому президенту удастся убедить Пекин использовать влияние на Иран для достижения полноценного прекращения огня.

Генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что за последние два месяца мир потерял около 1 миллиарда баррелей нефти. По его словам, даже после восстановления поставок рынку понадобится время для стабилизации.

Аналитики банка ING считают, что даже после завершения острой фазы конфликта геополитическая надбавка к цене на нефть никуда не исчезнет - из-за риска новых сбоев в Ормузском проливе и истощения резервов.

Их прогноз:

  • Brent будет оставаться выше 90 долларов за баррель до конца 2026 года;
  • В 2027 году цена снизится до 80-85 долларов за баррель.

Трамп отверг предложения Ирана

Ранее РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп отверг иранское мирное предложение. Он написал в Truth Social: "Только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне это не нравится - полностью неприемлемо".

Пакистан, который выступает посредником, передал позицию Тегерана Вашингтону.

В среду Трамп отправится в Пекин на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Среди тем - давление на Китай по закупкам иранской нефти: по словам министра финансов США Скотта Бессента, Китай покупает 90% иранских энергоносителей и таким образом финансирует терроризм.

Между тем, по данным Bloomberg, мировые запасы нефти сокращаются с беспрецедентной скоростью.

По оценкам Morgan Stanley, примерно на 4,8 миллиона баррелей в день с начала марта. Запасы дизеля в США уже упали до самого низкого уровня с 2005 года.

Путина немножко подтолкнули и теперь он готов к реальным встречам, - Зеленский
