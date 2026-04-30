Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Цены на нефть зависят от того, выспался ли Трамп, - Фицо

21:41 30.04.2026 Чт
2 мин
Премьер Словакии поделился неожиданной теорией
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)

Цены на нефть прямо реагируют на настроение и заявления президента США Дональда Трампа. Энергетические рынки зависят от того, выспался ли американский лидер перед выступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Читайте также: Фицо сам себе надумал повторную остановку "Дружбы" после кредита Украине

Как настроение Трампа влияет на рынок

По словам Фицо, колебания цен на нефть являются непосредственным следствием того, как чувствует себя президент США.

Политик отметил, что действия американского лидера непредсказуемы для рынка.

"Когда он выспался - нефть идет вниз. Когда нет и делает какое-то заявление - цены автоматически растут", - пояснил он.

Позиция Фицо

Напомним, что в последнее время отношения между Украиной и Словакией сопровождаются напряженными дискуссиями относительно поставок энергоносителей, санкционной политики и европейской помощи.

Премьер-министр Роберт Фицо неоднократно высказывал опасения относительно транзита нефти, связывая это с финансовой поддержкой Украины.

В частности, ранее Фицо заявлял, что Словакия не против разблокирования 90 млрд евро для Украины, но относительно санкций против РФ "подождет". Политик опасается, что Украина может снова перекрыть поставки через трубопровод "Дружба", как это уже обсуждалось ранее.

Кроме того, он отмечал "подорванное доверие" между Киевом и Братиславой, утверждая, что ожидает повторной остановки транзита после одобрения кредита для Украины.

Энергетический вопрос является критическим для Словакии из-за ее зависимости от российской нефти. В то же время напряжение усиливается и на европейском уровне.

Так, авторитарный курс Фицо может оставить Словакию без денег от ЕС, поскольку Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом рассмотреть возможность замораживания европейских фондов.

Такое решение было принято из-за серьезного беспокойства европейских институтов относительно отступления от верховенства права и давления на свободу слова внутри страны.

