ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Индия и Иран "подняли" цены на нефть: какая ситуация на рынках

Среда 11 февраля 2026 09:42
UA EN RU
Индия и Иран "подняли" цены на нефть: какая ситуация на рынках Фото: Индия и Иран "подняли" цены на нефть (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на нефть сегодня, 11 февраля, несколько выросли, поскольку переговоры между США и Ираном не имели заметного прогресса. Также зафиксирован рост спроса на энергоносители со стороны Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Доигрались со скидками: нефтяная выручка России упала до 5-летнего минимума

Так, фьючерсы на сырую нефть Brent выросли на 55 центов, или 0,80%, до 69,35 доллара за баррель. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate выросла на 57 центов, или 0,89%, до 64,53 доллара.

"Нефть сохраняет риск, поскольку переговоры между США и Ираном продолжаются, но остаются хрупкими, что поддерживает наценку за риск Ормузского пролива на фоне постоянного санкционного давления, тарифных угроз, связанных с иранской торговлей", - отмечают аналитики LSEG.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил во вторник, что ядерные переговоры с США позволили Тегерану оценить серьезность намерений Вашингтона и продемонстрировали достаточный консенсус для продолжения дипломатического курса.

Хотя цены на нефть сначала снизились после того, как министр иностранных дел Омана заявил, что переговоры Ирана и США были продуктивными, надежды на мирное урегулирование позже были развеяны после сообщений о том, что США могут направить второй авианосец на Ближний Восток.

Поддержку цен на нефть также оказали признаки уменьшения профицита, поскольку рынки поглотили некоторые излишки баррелей, наблюдавшиеся в последнем квартале 2025 года.

"Учитывая возвращение основного рынка нефти на воде к нормальному уровню и рост спроса на нее в Индии, цены на нефть, вероятно, будут оставаться на высоком уровне в ближайшее время", - сказал рыночный аналитик Vortexa Ксавье Танг.

Трейдеры также ожидают еженедельные данные о запасах нефти в США от Управления энергетической информации.

Напомним, вчера, 11 февраля, мировые цены на нефть снизились, поскольку трейдеры оценили возможный потенциал перебоев в поставках на фоне кризиса между США и Ираном.

Также сообщалось, что импорт российской нефти в Индию может сократиться примерно вдвое после заключения торгового соглашения с США

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Нафта
Новости
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ