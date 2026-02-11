Индия и Иран "подняли" цены на нефть: какая ситуация на рынках

Мировые цены на нефть сегодня, 11 февраля, несколько выросли, поскольку переговоры между США и Ираном не имели заметного прогресса. Также зафиксирован рост спроса на энергоносители со стороны Индии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, фьючерсы на сырую нефть Brent выросли на 55 центов, или 0,80%, до 69,35 доллара за баррель. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate выросла на 57 центов, или 0,89%, до 64,53 доллара.

"Нефть сохраняет риск, поскольку переговоры между США и Ираном продолжаются, но остаются хрупкими, что поддерживает наценку за риск Ормузского пролива на фоне постоянного санкционного давления, тарифных угроз, связанных с иранской торговлей", - отмечают аналитики LSEG.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил во вторник, что ядерные переговоры с США позволили Тегерану оценить серьезность намерений Вашингтона и продемонстрировали достаточный консенсус для продолжения дипломатического курса.

Хотя цены на нефть сначала снизились после того, как министр иностранных дел Омана заявил, что переговоры Ирана и США были продуктивными, надежды на мирное урегулирование позже были развеяны после сообщений о том, что США могут направить второй авианосец на Ближний Восток.

Поддержку цен на нефть также оказали признаки уменьшения профицита, поскольку рынки поглотили некоторые излишки баррелей, наблюдавшиеся в последнем квартале 2025 года.

"Учитывая возвращение основного рынка нефти на воде к нормальному уровню и рост спроса на нее в Индии, цены на нефть, вероятно, будут оставаться на высоком уровне в ближайшее время", - сказал рыночный аналитик Vortexa Ксавье Танг.

Трейдеры также ожидают еженедельные данные о запасах нефти в США от Управления энергетической информации.