Цены на нефть упали ниже 70 долларов после решения ОПЕК увеличить добычу

Цены на нефть продолжили падать после того, как ОПЕК+ договорилась об очередном крупном увеличении добычи. Дополнительное давление на рынок оказывает обеспокоенность замедлением экономики США, крупнейшего потребителя нефти в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В понедельник, 4 августа, фьючерсы на нефть Brent упали на 40 центов до 69,27 доллара за баррель. Американская WTI снизилась на 37 центов до 66,96 доллара за баррель. Обе марки подешевели примерно на 2 доллара в пятницу.

ОПЕК+ наращивает добычу

В воскресенье ОПЕК+ согласовала увеличение добычи нефти на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре. Это очередной шаг в рамках ускоренного восстановления доли на рынке, которое группа объясняет устойчивым экономическим ростом и низкими запасами.

Решение соответствует ожиданиям рынка и означает полное и досрочное снятие крупнейшего пакета ограничений на добычу, а также отдельное увеличение добычи для ОАЭ. Общий прирост составит около 2,5 млн баррелей в сутки - примерно 2,4% мирового спроса.

Реальные поставки будут ниже заявленных

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что фактический прирост поставок со стороны восьми стран ОПЕК+, увеличивших добычу с марта, составит около 1,7 млн баррелей в сутки. Это примерно две трети от объявленного объема.

Остальные члены группы, по данным банка, сократили производство после периода перепроизводства. "Хотя политика ОПЕК+ остается гибкой, мы предполагаем, что после сентября требуемый объем добычи останется без изменений", - отмечают аналитики.

Риски со стороны России и Ирана сохраняются

Аналитик RBC Helima Croft отметила: "Ставка на то, что рынок сможет поглотить дополнительную нефть, летом оправдалась - цены не сильно отклонились от уровней до введения пошлин США в апреле".

Однако инвесторы обеспокоены возможными новыми санкциями США против Ирана и России. Президент Трамп пригрозил ввести 100% вторичные пошлины на покупателей российской нефти, чтобы надавить на Москву в связи с войной в Украине.

Инвесторы обеспокоены санкциями и замедлением роста

Как сообщили источники, как минимум два танкера с российской нефтью, направлявшиеся в Индию, были перенаправлены в другие страны из-за новых американских санкций.

Тем не менее, два представителя индийского правительства сообщили Reuters, что страна продолжит закупки российской нефти, несмотря на угрозы Дональда рампа. Кроме того, опасения относительно влияния американских тарифов на мировой рост и потребление топлива сохраняются.

Представитель США по торговле Джемисон Грир заяви, что пошлины, введенные на прошлой неделе против десятков стран, скорее всего, сохранятся.