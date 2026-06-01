Цены на нефть летят вверх из-за неспособности Трампа достичь соглашения с Ираном, - Bloomberg

Мировые цены на нефть снова пошли вверх из-за провала дипломатических усилий на Ближнем Востоке. Переговоры о постоянном прекращении огня между США и Ираном не принесли результатов, что мгновенно взбудоражило энергетический рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Bloomberg .

На торгах в Азии нефть марки Brent продемонстрировала стремительный рост. Сейчас баррель торгуется выше отметки в 93 доллара. Это произошло после того, как в пятницу рынок закрылся на самом низком уровне с середины апреля.

Ситуация обострилась после выходных, ведь американские военные получили ранения во время атаки Ирана на авиабазу в Кувейте, что может вызвать эскалацию. В то же время Израиль усилил удары по позициям "Хезболлы" в Ливане.

Вашингтон и Тегеран продолжают обмениваться требованиями по поправкам к мирному соглашению, однако значительного прогресса до сих пор нет, отмечается в материале аналитиков агентства. Рынки реагируют нервно: доллар укрепился, но акции S&P 500 несколько потеряли в цене.

Трамп и "ситуационная комната": что пошло не так

Президент США Дональд Трамп поначалу демонстрировал оптимизм. В социальных сетях он заявил о готовности принять "окончательное решение" по прекращению огня, однако реальность оказалась сложнее.

По данным СМИ, Трамп покинул заседание ситуационной комнаты без всякого решения. Переговоры продолжались несколько часов, но закончились ничем. Иранская сторона также не спешит соглашаться на условия Штатов. Обе стороны предлагают поправки, которые другая сторона может отклонить.

Экономическое торможение Китая

На ситуацию давят и новости из Пекина: промышленная активность в Китае в мае неожиданно замедлилась. Это усиливает опасения, что вторая экономика мира страдает от последствий войны с Ираном и высоких расходов.

Официальные цифры выглядят так:

Индекс PMI в промышленности упал до 50 пунктов (против 50,3 в апреле).

Показатель ниже 50 означает сокращение сектора.

Активность в строительстве и услугах наоборот выросла до 50,1.

Макростратег BNY Ви Кхун Чонг отмечает, что восстановление экономики Китая остается неравномерным. Традиционный бизнес едва держится на плаву, но зато высокотехнологичные компании показывают рост, что создает смешанную картину для мирового спроса на топливо.