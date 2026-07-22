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Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение из-за Ормуза

16:46 22.07.2026 Ср
2 мин
Президент США озвучил серьезные угрозы Ирану
aimg Елена Бджола
Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение из-за Ормуза Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Военные США соответственно отреагируют на иранские атаки в Ормузском проливе. Конфликт масштабируется и обостряется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social и Х.

Трамп угрожает Ирану

Трамп говорит, что США будут бить по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана.

"Отныне, когда Исламская Республика Иран будет стрелять по кораблю в Ормузском проливе, будь-то ракетой, беспилотником или любым другим устройством или оружием, США будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию", - сообщил глава США.

По его словам, это будет включать и те объекты, что расположены как рядом с иранской столицей Тегераном, так и непосредственно в ней.

Другие угрозы США Ирану

Ранее Трамп выступал с очень похожими угрозами по поводу иранских мостов и электростанций. Все заявления являлись реакцией на действия Ирана в Ормузском проливе, уточняет Clash Reports.

  • Март 2026: Трамп обещает 48-часовой срок для Ирана, чтобы снова открыть пролив, иначе ему придется уничтожить электростанцию, "начиная с самой большой".
  • Начало апреля: "Далее мосты, потом электростанции!" - после того, как мост B1 в Карадже уже был поражен.
  • 5 апреля (Пасха): "Откройте этот чертов пролив, безумные подонки, или будете жить в аду - просто смотрите!".
  • 6-7 апреля: Трамп объявил о "полном сносе" каждого моста и электростанции за одну ночь; "целая цивилизация погибнет сегодня ночью".

Напомним, что союзники США на Ближнем Востоке раздражены усилением военных действий против Ирана. Они полагают, что Дональд Трамп должен пойти ва-банк.

Война США против Ирана уже обошлась бюджету страны в несколько десятков миллиардов долларов. В ходе боевых действий погибли 18 военнослужащих США, сотни получили ранения.

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