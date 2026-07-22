Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение из-за Ормуза

Военные США соответственно отреагируют на иранские атаки в Ормузском проливе. Конфликт масштабируется и обостряется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social и Х.

Трамп угрожает Ирану

Трамп говорит, что США будут бить по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана.

"Отныне, когда Исламская Республика Иран будет стрелять по кораблю в Ормузском проливе, будь-то ракетой, беспилотником или любым другим устройством или оружием, США будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию", - сообщил глава США.

З цього пункту перед, будь-який час Islamic Republic of Iran shoots at the lodge in Strait of Hormuz, whatther it be Missile, Rocket, Drone, or any other device or weapon, United States will bomb and destroy ONE BRIDGE OR POWER PLANT, OR pic.twitter.com/011kjiBiiX — Комментарий Donald J. Trump Социальные сообщения на X (@TrumpTruthOnX) July 22, 2026

По его словам, это будет включать и те объекты, что расположены как рядом с иранской столицей Тегераном, так и непосредственно в ней.

Другие угрозы США Ирану

Ранее Трамп выступал с очень похожими угрозами по поводу иранских мостов и электростанций. Все заявления являлись реакцией на действия Ирана в Ормузском проливе, уточняет Clash Reports.