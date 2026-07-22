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Трампа подталкивают к наземному вторжению в Иран, - Bloomberg

11:50 22.07.2026 Ср
2 мин
Кто именно склоняет главу Белого дома к еще большей эскалации?
aimg Юлия Капитонова
Трампа подталкивают к наземному вторжению в Иран, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Союзники США на Ближнем Востоке все больше раздражаются усилением военных действий между американскими силами и иранским режимом. Они считают, что Дональд Трамп должен пойти ва-банк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как утверждают инсайдеры, разочарование стран Персидского залива усиливается из-за отсутствия единства относительно того, как именно США должны действовать дальше.

Так, часть чиновников склоняет Трампа к усилению военной кампании. Среди главных сценариев - введение наземных войск на территорию Ирана. Кроме того, предлагается захват острова Харг, который является ключевым узлом экспорта иранской нефти.

По убеждению упомянутых должностных лиц, иранский режим не откажется от контроля над Ормузским проливом и не пойдет на уступки, пока Трамп не решится на действительно серьезную эскалацию.

Страны Персидского залива боятся, что затяжной, даже относительно ограниченный конфликт может длиться месяцами, отпугивая иностранных инвесторов и туристов от региона.

"Многие чиновники считают, что США нужна стратегия "эскалации для деэскалации" , - рассказал Дэвид Шенкер, американский дипломат, работавший на Ближнем Востоке во время первого президентского срока Трампа.

По его словам, Вашингтону необходимо сделать больше, поскольку нынешняя динамика не заставит Иран пойти на уступки - ни по Ормузскому проливу, ни по ядерной программе.

Кстати, недавно в Минобороны США раскрыли точную стоимость войны Трампа против Ирана.

Также РБК-Украина рассказывало, что глава Белого дома пригрозил "разобраться" с хуситами в случае блокады Красного моря.

Кроме того, стало известно, долго ли будет продолжаться война на Ближнем Востоке.

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