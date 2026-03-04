ua en ru
Цены пойдут вверх? НБУ оценил риски войны в Иране для кошельков украинцев

14:11 04.03.2026 Ср
2 мин
Что будет с ценами на топливо и продукты, если конфликт затянется?
aimg Юрий Дощатов aimg Ірина Глухова
Цены пойдут вверх? НБУ оценил риски войны в Иране для кошельков украинцев Фото: НБУ оценил риски войны в Иране для кошельков украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пока что из-за войны в Иране в Украине ничего резко не изменится - дополнительных экономических ограничений не требуется. Но если конфликт затянется, цены могут вырасти.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский.

Читайте также: Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине

По его словам, Национальный банк внимательно следит за развитием событий и оценивает возможные последствия. Однако ситуация быстро меняется, поэтому делать прогнозы, в частности относительно дальнейших решений по монетарной политике, пока рано.

"Также учитывая устойчивость ситуации на валютном рынке, пока нет необходимости в принятии дополнительных мер", - отметил он.

Главный риск - дорогая нефть

Основная проблема заключается в угрозе судоходству в Ормузском проливе (важный путь для перевозки топлива). Это уже привело к росту мировых цен на нефть и газ.

Чем это грозит Украине:

  • Дорогой импорт, ведь Украине придется тратить больше валюты на закупку топлива и энергоносителей у Европы.
  • Инфляция: подорожание энергоресурсов неизбежно давит на цены внутри страны.

"Если конфликт затянется, мы можем увидеть дальнейшее ощутимое подорожание нефти и подорожание газа в Европе", - пояснил заместитель председателя НБУ.

Несмотря на глобальную нестабильность, в Нацбанке успокаивают: для украинской экономики главным фактором риска остается война РФ против Украины.

Она влияет на наши финансы значительно сильнее, чем события в Иране, поэтому другие каналы влияния от конфликта на Ближнем Востоке пока ограничены.

Топливо дорожает

Напомним, ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина объяснял, что рост цен на топливо связан с событиями на Ближнем Востоке.

По его словам, это ключевой регион добычи нефти и газа, от которого зависят европейские переработчики, поэтому рынки остро реагируют на риски перебоев с поставками.

В то же время эксперт предположил, что после завершения операции США и Израиля в Иране цена на нефть может снизиться ниже 60 долларов за баррель, что, соответственно, приведет к удешевлению топлива.

Какие цены сейчас предлагают крупные сети АЗС и где водители могут заправиться выгоднее - читайте в материале РБК-Украина.

А в отдельном материале можно узнать, почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор".

