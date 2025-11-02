ua en ru
Цены на мясо остановились перед "скачком": когда украинцам ждать нового подорожания

Воскресенье 02 ноября 2025 08:23
UA EN RU
Цены на мясо остановились перед "скачком": когда украинцам ждать нового подорожания Что будет с ценами на мясо в ближайшее время (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Цены на мясо в Украине пока относительно стабильны. Осенью серьезных "скачков" не ожидается, но накануне зимних праздников возможна новая волна подорожания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка.

Сколько стоит мясо сейчас

Сейчас говядину на украинских рынках продают в среднем по 350-400 грн за килограмм, свинину - 260-350 грн/кг, а куриное филе - 230-245 грн/кг.

По словам эксперта, мясная продукция за последний год заметно подорожала и имеет потенциал к дальнейшему росту.

Почему подорожало мясо

"Война существенно сократила поголовье скота и птицы. Например, количество свиней за год уменьшилось примерно на 7% из-за боевых действий на востоке. Меньшее предложение на рынке толкает цены вверх. К тому же дорожают корма - зерно, кукуруза, а также энергоносители для птицефабрик и свинокомплексов", - объясняет Гопка.

В первой половине 2025 года уже фиксировали резкий скачок закупочных цен на свинину, который "потянул" за собой и говядину.

Когда ждать новой волны роста

Сейчас аналитик прогнозирует относительную стабильность цен - по крайней мере до конца осени существенных колебаний не ожидается.

Однако в декабре возможно традиционное предпраздничное подорожание свинины, ведь спрос на нее растет накануне зимних праздников.

Что будет с ценами на курятину

После летнего подорожания курятина пока остается стабильной, однако ее стоимость и в дальнейшем зависит от цен на корма - прежде всего урожая кукурузы и сои, а также ситуации с электроэнергией на производствах.

"Если осенью будут перебои со светом и производителям придется пользоваться генераторами, это может добавить еще несколько процентов к цене мяса птицы", - отмечает эксперт.

Ранее мы писали о том, что новое исследование пищевых привычек показало, что еще больше украинцев начали экономить на продуктах. По сравнению с прошлым годом показатель вырос с 67% до 72%. Сейчас только 8% украинцев не экономит на пищи.

Читайте также о том, как изменились пищевые привычки украинцев во время войны.

