"Потребительская корзина войны": исследование показало, на чем больше всего экономят украинцы
Новое исследование пищевых привычек показало, что еще больше украинцев стали экономить на продуктах. По сравнению с прошлым годом показатель вырос с 67% до 72%.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты третьей волны исследования компании Gradus, которые представили на New Food Summit 2025.
На чем экономят украинцы
Исследование показало, что более половины украинцев экономят на кондитерских изделиях, а еще - на рыбе и морепродуктах. 47% стали реже покупать мясо и мясные продукты, 37% - алкоголь, 26% - молочные продукты.
Женщины чаще отказываются от сладкого (54%), в то же время молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).
Таким образом, украинцы сознательно упрощают потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и минимизируя "эмоциональные" покупки.
Лишь 8% из опрошенных ответили, что не экономят на продуктах. В прошлом году этот показатель составлял 11%.
Меньше всего сокращают пищевые бюджеты жители Киева и западного региона, где уровень доходов выше. Восток и Юг демонстрируют наибольшую экономию.
На чем больше всего экономят украинцы во время войны (инфографика Gradus)
"Полномасштабная война сделала питание для украинцев не просто физиологической потребностью, а частью механизма выживания. Через еду мы пытаемся упорядочить жизнь, найти стабильность и хоть какую-то нормальность в ежедневном стрессе", - комментирует социолог, основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.
