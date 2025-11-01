ua en ru
"Потребительская корзина войны": исследование показало, на чем больше всего экономят украинцы

Суббота 01 ноября 2025 08:00
"Потребительская корзина войны": исследование показало, на чем больше всего экономят украинцы Украинцы начали больше экономить на продуктах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Новое исследование пищевых привычек показало, что еще больше украинцев стали экономить на продуктах. По сравнению с прошлым годом показатель вырос с 67% до 72%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты третьей волны исследования компании Gradus, которые представили на New Food Summit 2025.

На чем экономят украинцы

Исследование показало, что более половины украинцев экономят на кондитерских изделиях, а еще - на рыбе и морепродуктах. 47% стали реже покупать мясо и мясные продукты, 37% - алкоголь, 26% - молочные продукты.

Женщины чаще отказываются от сладкого (54%), в то же время молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).

Таким образом, украинцы сознательно упрощают потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и минимизируя "эмоциональные" покупки.

Лишь 8% из опрошенных ответили, что не экономят на продуктах. В прошлом году этот показатель составлял 11%.

Меньше всего сокращают пищевые бюджеты жители Киева и западного региона, где уровень доходов выше. Восток и Юг демонстрируют наибольшую экономию.

&quot;Потребительская корзина войны&quot;: исследование показало, на чем больше всего экономят украинцыНа чем больше всего экономят украинцы во время войны (инфографика Gradus)

"Полномасштабная война сделала питание для украинцев не просто физиологической потребностью, а частью механизма выживания. Через еду мы пытаемся упорядочить жизнь, найти стабильность и хоть какую-то нормальность в ежедневном стрессе", - комментирует социолог, основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Читайте также о том, как изменились пищевые привычки украинцев во время войны.

Ранее мы писали о том, что НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.

