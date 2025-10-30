ua en ru
Уже не те аппетиты. Как война изменила пищевые привычки украинцев: исследование

Четверг 30 октября 2025 13:06
Как изменились пищевые привычки украинцев во время войны (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Война изменила не только быт и планы украинцев, но и то, как мы питаемся. Меньше деликатесов, больше простых и сытных продуктов, внимание к ценам и поиск выгоды - все это стало частью новой "потребительской корзины войны".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты третьей волны исследования компании Gradus, которые представили на New Food Summit 2025.

Более половины украинцев изменили свои пищевые привычки

56% опрошенных ответили, что под влиянием войны у них изменился рацион. А этот показатель на 7 пунктов выше, чем в прошлом году.

Главными причинами изменений стал рост цен, психологический стресс и последствия атак, которые влияют на быт и ритм жизни украинцев.

Для женщин и людей старше 55 лет особенно заметно влияние эмоционального истощения и проблем со сном - именно эти факторы больше всего сказываются на регулярности приемов пищи и выборе продуктов.

Также исследование показало, что выросло количество украинцев, которые питаются нерегулярно - до 51%. Это на 2% больше, чем в прошлом году. А еще украинцы стали больше есть нездоровой пищи, пропускать некоторые приемы пищи, пить больше кофе, горячих напитков и алкоголя.

Ранее мы писали о том, что цены на продукты в Украине снижались два месяца подряд - в августе и сентябре. Это ежегодное явление связано с поступлением на рынок сезонной продукции. Далее цены снова начинают расти.

Читайте также о том, какие пищевые привычки помогают замедлить старение после 50 лет.

