Катар объявил форс-мажор из-за атаки на завод СПГ: ремонт продлится годами

Крупнейшая компания Катара по производству сжиженного природного газа (СПГ) QatarEnergy может объявить форс-мажор из-за иранских атак на инфраструктуру. Они уже привели к уничтожению 17% экспортных мощностей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сказал генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, в результате ударов были повреждены два из 14 катарских СПГ, а также объект по преобразованию газа в жидкий газ (GTL).

Из-за остановки производства 12,8 млн тонн СПГ в год Катар потеряет около 20 млрд долларов годового дохода. По словам аль-Кааби, на ремонт и восстановление мощностей понадобится от трех до пяти лет.

Кроме того, атаки повлияли на другие энергетические ресурсы: экспорт конденсата сократится на 24%, сжиженного нефтяного газа (СНГ) - на 13%, а производство гелия упадет на 14%.

Аль-Кааби добавил, что QatarEnergy вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку газа в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай.

Также среди пострадавших линий производства - объекты, где партнерами Катара являются американская ExxonMobil и британско-нидерландская Shell. В целом из-за атак Ирана на инфраструктуру регион отброшен в развитии на 10-20 лет назад, а стабильность энергетического хаба серьезно пошатнулась.