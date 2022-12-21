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За четыре месяца ЕС сократил потребление газа на 20%

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ЕС, Среда 21 декабря 2022 05:54
За четыре месяца ЕС сократил потребление газа на 20% Фото: в ЕС сократилось потребление природного газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В период с августа по ноябрь в Европейском союзе потребляли на 20% меньше природного газа, чем в аналогичный период за предыдущие пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на статистическое агентство ЕС Eurostat.

Согласно регламенту Совета ЕС о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, страны должны были достичь уменьшения потребления на 15% в период с августа 2022 года по март 2023 года. Согласно данным, в течение августа-ноября в 18 странах этот показатель превысил необходимый. Наибольшее потребление сократилось в Финляндии (-52,7%), Латвии (-43,2%) и Литве (-41,6%).

"Шесть государств-членов, сократив потребление природного газа, еще не достигли целевого показателя в 15%. На Мальте (+7,1%) и в Словакии (+2,6%) потребление природного газа возросло", - проинформировали в статистическом. агентстве ЕС.

Ранее мы писали, что российский "Газпром" уже снизил газодобычу из-за уменьшения экспорта газа более чем на 45%.

Напомним, что правительство Сербии рассматривает возможность строительства дополнительных газовых сообщений с соседними странами, чтобы уменьшить зависимость от российских потоков и превратить свою страну в региональный транзитный узел.

Также министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов выступил с резкой критикой российского предложения о "газовом союзе" с участием центральноазиатской страны, заявив, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставит под угрозу его национальные интересы.

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