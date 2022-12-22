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Рада ЄС затвердила тимчасовий механізм обмеження цін на газ

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ЕС, Четверг 22 декабря 2022 19:45
Рада ЄС затвердила тимчасовий механізм обмеження цін на газ Фото: Рада ЄС затвердила тимчасовий механізм обмеження цін на газ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет ЕС официально принял постановление, устанавливающее механизм коррекции рынка для защиты граждан и экономики от чрезмерно высоких цен на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европейского Союза.

"Цель регулирования - ограничивать завышение цен на газ в Евросоюзе, которые не отражают цены на мировом рынке, одновременно обеспечивая безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков", - говорится в сообщении.

Отмечено, что министры энергетики ЕС достигли политического согласия по регламенту 19 декабря 2022 года.

Сообщается также, что регламент был принят сегодня путём письменной процедуры. Теперь он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу с 1 февраля 2023 года. Положения, касающиеся лимита торгов, вступят в силу 15 февраля. Постановление будет действовать в течение одного года.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что страны ЕС договорились об установлении предельной цены на российский газ на уровне 180 евро/МВт-час. Также есть условия приостановки верхнего предела в случае непредвиденных последствий.

Также ранее мы писали, что в период с августа по ноябрь в Европейском союзе потребляли на 20% меньше природного газа, чем в аналогичный период за предыдущие пять лет.

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