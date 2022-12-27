Фото: цены на газ в Европе упали до довоенного уровня (GettyImage)

Цены на газ в Европе на биржевых торгах 27 декабря вечером упали ниже 850 долларов за 1 тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UrduPoint.