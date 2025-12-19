Роста цен на топливо не будет: Свириденко о ситуации с обстрелом моста Одесса-Измаил
Кабмин срочно работает над ликвидацией последствий обстрела основного моста, который соединяет Одессу с Измаилом. Кроме того, обеспечивается альтернативное транспортное сообщение и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
"Прежде всего обеспечиваем максимально возможное альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона", - говорится в сообщении.
Как пишет Свириденко, к работе привлечены все профильные службы. Правительство координирует действия с международными партнерами. По словам главы Кабмина, регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности.
"Ценовых колебаний, в частности роста стоимости топлива, не будет. Обеспечиваем стабильную работу банковской и платежной систем", - информирует она.
Кроме того, правительство упрощает условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, а параллельно расширяет возможности железнодорожного транспорта.
"Особое внимание уделяем условиям для непрерывной работы бизнеса. Вице-премьер-министр Алексей Кулеба определен ответственным в Правительстве за координацию всех соответствующих действий", - резюмировала Свириденко.
Атаки РФ по мостам возле Одессы
Напомним, 14 декабря российские оккупанты атаковали мост в Затоке. Враг направил на него около 40 дронов, из них 20 попали в цель.
Через несколько дней, 18 декабря, оккупанты нанесли удар дронами по мосту возле села Маяки. Кроме того, после авиационного удара в Одесской области временно ограничили движение транспорта к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности, 19 декабря в Одесской ОВА сообщили, что в связи с атакой движение грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса-Рени" прекращено.
Как пояснил Алексей Кулеба, основная цель таких атак - давить на гражданское население, затруднять передвижение и нарушить снабжение и стабильную работу регионов вблизи фронта.
Подробные о том, почему РФ атакует мосты, в частности, возле села Маяки - читайте в материале РБК-Украина.