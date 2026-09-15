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Цены на молочные продукты начнут расти уже осенью: насколько подорожают до конца года

08:23 15.09.2026 Вт
2 мин
Что больше всего влияет на формирование цены на молочную продукцию?
aimg Василина Копытко
Цены на молочные продукты начнут расти уже осенью: насколько подорожают до конца года Аналитик дал прогноз по ценам на молочные продукты (фото: Getty Images)
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Подорожание молочной продукции будет постепенным, но станет заметным для потребителей уже в сентябре-октябре. К концу года цены могут вырасти на 5-10%.

Об этом пишет РБК-Украина в материале "Яйца, мясо и молочка будут дорожать: что будет с ценами на продукты до конца года".

Что будет с ценами на молочные продукты до конца года

Молочная продукция в Украине до конца года может подорожать на 5-10%. По словам Гопки, в молочном сегменте будет постепенно расти ценовое давление. Осенью сезонно сокращается производство молока-сырья, в то время как спрос на продукцию со стороны переработки остается стабильным.

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В то же время, зернового предложения на внутреннем рынке достаточно, поэтому большую роль в формировании цен будет играть общая себестоимость производства.

"В молочном сегменте будет постепенно расти ценовое давление до 5-10%. Осенью сезонно сокращается производство молока-сырья, а спрос на продукцию со стороны переработки остается стабильным", - пояснил Гопка.

Цены на молочные продукты начнут расти уже осенью: насколько подорожают до конца годаФото: Какой прогноз по ценам на продукты до конца 2026-го года (инфографика РБК-Украина)

Эксперт отмечает, что в сентябре-октябре подорожание молочной продукции может оказаться более заметным для потребителя. В то же время, это, скорее всего, будет постепенное движение цен, а не резкий скачок за короткий период.

По данным Минфина, в Украине сейчас 900 мл молока стоит 64-84 грн, творог - около 241 грн, 950 мл кефира - 64,96 грн, 350 мл сметаны - 54-74%, 200 г сливочного масло - 120 грн.

Читайте также о том, что в Украине нет дефицита продуктов, однако некоторые товары могут временно исчезать из продажи, потому что возникают проблемы с их доставкой.

Ранее мы писали о том, почему в магазинах "Ашан" ввели ограничения на покупку некоторых продуктов. При этом в компании сообщили, что сверх установленных лимитов товары можно приобрести по адресу для оптовых закупок.

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