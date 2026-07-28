Цены на АЗС снова выросли: сколько стоят бензин, дизель и газ 29 июля

Украинские сети автозаправочных станций пересмотрели стоимость топлива. Дизель и автомобильный газ прибавили в цене на большинстве популярных АЗС.
Сколько стоит топливо на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" 29 июля - подробнее в материале РБК-Украина.
Главное:
Сеть OKKO сохранила цены на все виды бензинов и дизеля, однако подняла стоимость автомобильного газа на 1 гривну - до 42,90 грн/л.
На АЗС WOG зафиксирован рост цен на дизельное топливо: и стандартное ДТ Евро-5, и премиальное ДТ Mustang прибавили по 1,30 грн. на литре (до 90,80 грн. и 93,80 грн. соответственно). Автогаз также подорожал на 1 гривну (до 42,90 грн/л).
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 28 июля (инфографика РБК-Украина)
Сеть SOCAR существенно подняла ценники на дизель - обе марки (NANO и NANO Extro) подорожали сразу на 2,00 грн за литр. В то же время, стоимость газа и бензинов осталась на прежнем уровне.
Государственная "Укрнафта" подняла цену на стандартный и премиальный дизель Energy на 1,00 грн (до 86,90 грн/л и 88,90 грн/л соответственно). Автогаз в сети также прибавил 1 гривну и теперь стоит 40,90 грн/л, оставаясь при этом самым дешевым на рынке.
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