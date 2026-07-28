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Цены на АЗС снова выросли: сколько стоят бензин, дизель и газ 29 июля

09:15 28.07.2026 Вт
2 мин
Некоторые виды топлива за сутки выросли в цене сразу на 2 грн за литр
aimg Мария Кучерявец
Фото: украинские АЗС снова обновили ценники (инфографика РБК-Украина)

Украинские сети автозаправочных станций пересмотрели стоимость топлива. Дизель и автомобильный газ прибавили в цене на большинстве популярных АЗС.

Сколько стоит топливо на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" 29 июля - подробнее в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Бензин: демонстрирует стабильность. Цены остались без изменений на всех заправках - от 77,90 грн за А-92 в "Укрнафте" до 95,40 грн за NANO 100 в SOCAR.
  • Дизель: пошел вверх почти во всех сетях. Стоимость выросла на 1,00-2,00 грн за литр. Самый дешевый дизель предлагает "Укрнафта" (86,90 грн/л), а самый дорогой - SOCAR (95,90 грн/л за NANO Extro).
  • Автогаз: подорожал на 1,00 грн за литр в большинстве сетей (OKKO, WOG, "Укрнафта"), достигнув отметки 42,90 грн/л. На SOCAR цена осталась прежней (41,90 грн/л).

Как изменились ценники на АЗС

Сеть OKKO сохранила цены на все виды бензинов и дизеля, однако подняла стоимость автомобильного газа на 1 гривну - до 42,90 грн/л.

На АЗС WOG зафиксирован рост цен на дизельное топливо: и стандартное ДТ Евро-5, и премиальное ДТ Mustang прибавили по 1,30 грн. на литре (до 90,80 грн. и 93,80 грн. соответственно). Автогаз также подорожал на 1 гривну (до 42,90 грн/л).

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 28 июля (инфографика РБК-Украина)

Сеть SOCAR существенно подняла ценники на дизель - обе марки (NANO и NANO Extro) подорожали сразу на 2,00 грн за литр. В то же время, стоимость газа и бензинов осталась на прежнем уровне.

Государственная "Укрнафта" подняла цену на стандартный и премиальный дизель Energy на 1,00 грн (до 86,90 грн/л и 88,90 грн/л соответственно). Автогаз в сети также прибавил 1 гривну и теперь стоит 40,90 грн/л, оставаясь при этом самым дешевым на рынке.

Детализация цен на АЗС 28 июля, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 93,80 грн
  • ДТ Евро-5: 90,80 грн
  • Газ: 42,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 95,90 грн
  • ДТ NANO: 92,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 40,90 грн
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