Цены на АЗС снова выросли: сколько стоят бензин, дизель и газ 29 июля

Главное: Бензин: демонстрирует стабильность. Цены остались без изменений на всех заправках - от 77,90 грн за А-92 в "Укрнафте" до 95,40 грн за NANO 100 в SOCAR.

демонстрирует стабильность. Цены остались без изменений на всех заправках - от 77,90 грн за А-92 в "Укрнафте" до 95,40 грн за NANO 100 в SOCAR. Дизель : пошел вверх почти во всех сетях. Стоимость выросла на 1,00-2,00 грн за литр. Самый дешевый дизель предлагает "Укрнафта" (86,90 грн/л), а самый дорогой - SOCAR (95,90 грн/л за NANO Extro).

: пошел вверх почти во всех сетях. Стоимость выросла на 1,00-2,00 грн за литр. Самый дешевый дизель предлагает "Укрнафта" (86,90 грн/л), а самый дорогой - SOCAR (95,90 грн/л за NANO Extro). Автогаз: подорожал на 1,00 грн за литр в большинстве сетей (OKKO, WOG, "Укрнафта"), достигнув отметки 42,90 грн/л. На SOCAR цена осталась прежней (41,90 грн/л).

Как изменились ценники на АЗС

Сеть OKKO сохранила цены на все виды бензинов и дизеля, однако подняла стоимость автомобильного газа на 1 гривну - до 42,90 грн/л.

На АЗС WOG зафиксирован рост цен на дизельное топливо: и стандартное ДТ Евро-5, и премиальное ДТ Mustang прибавили по 1,30 грн. на литре (до 90,80 грн. и 93,80 грн. соответственно). Автогаз также подорожал на 1 гривну (до 42,90 грн/л).

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 28 июля (инфографика РБК-Украина)

Сеть SOCAR существенно подняла ценники на дизель - обе марки (NANO и NANO Extro) подорожали сразу на 2,00 грн за литр. В то же время, стоимость газа и бензинов осталась на прежнем уровне.

Государственная "Укрнафта" подняла цену на стандартный и премиальный дизель Energy на 1,00 грн (до 86,90 грн/л и 88,90 грн/л соответственно). Автогаз в сети также прибавил 1 гривну и теперь стоит 40,90 грн/л, оставаясь при этом самым дешевым на рынке.

Детализация цен на АЗС 28 июля, вторник

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 83,50 грн

ДТ Mustang: 93,80 грн

ДТ Евро-5: 90,80 грн

Газ: 42,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДТ NANO Extro: 95,90 грн

ДТ NANO: 92,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"