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"100 грн перейдем - факт": что происходит с ценами на бензин и дизель и какой "новый предел"

13:52 23.07.2026 Чт
5 мин
Сколько стоит бензин и дизель сегодня?
aimg Ирина Гамерская aimg Юлия Акимова
"100 грн перейдем - факт": что происходит с ценами на бензин и дизель и какой "новый предел" Фото: что происходит с ценами на АЗС (коллаж РБК-Украина)
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Цены на топливо в Украине продолжают стремительно расти из-за наложения сразу нескольких кризисных факторов. Стоимость топлива в скором времени может пересечь отметку в 100 грн.

Что происходит с ценами на АЗС сегодня и к чему готовиться украинцам - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Стремительное подорожание: В Украине с минувшей пятницы, 17 июля, резко выросли цены на топливо во всех ведущих сетях АЗС - всего на 3-6 грн за литр, в результате чего самый дешевый дизель уже превысил отметку в 80 грн.
  • Прогноз до 105 гривен: По словам гендиректора группы компаний Prime Group Дмитрия Леушкина, цены обязательно перейдут психологический предел в 100 грн и могут достичь 105 грн за литр из-за того, что компании сейчас работают в убыток и вынуждены быстро повышать стоимость.
  • Причины кризиса: Основные факторы подорожания - нефть на мировом рынке, которая приближается к 100 долларам, дефицит ресурсов в Европе, логистические проблемы, а также наложение высокого сезона жатвы и валютных колебаний.

Что происходит с ценами на АЗС

Цены на топливо в Украине начали расти с минувшей пятницы. В целом стоимость выросла на 3-6 грн. Самый дешевый дизель превысил 80 грн.

Что изменилось (по сравнению с пятницей, 17 июля):

  • ОККО: Подняла цены на все виды бензина на 3 грн/л (Pulls 100, Pulls 95 и А-95 Евро), а дизельное топливо (ДТ Pulls и ДТ Евро) подорожало на 5 грн/л. Цена на газ осталась без изменений.
  • WOG: Увеличила стоимость бензина на 4 грн/л (марки 100, 95 Mustang и 95 Евро). Дизтопливо (ДТ Mustang и ДТ Евро-5) прибавило в цене 6 грн/л. Газ остался на прежнем уровне.
  • SOCAR: Подняла цены на бензин на 3-4 грн/л (NANO 100 и А-95 дороже на 4 грн, NANO 95 - на 3 грн). Все виды дизтоплива (NANO Extro и NANO) подорожали на 4 грн./л. Цена газа не изменилась.
  • "Укрнафта": Зафиксировала рост на бензин: марки 98 Energy, 95 Energy и А-95 подорожали на 3 грн/л, а А-92 - на 5 грн/л. Оба вида дизельного топлива (обычное и Energy) выросли в цене на 4,5 грн/л, а автогаз подорожал на 1 грн/л.

Цены на АЗС сегодня

&quot;100 грн перейдем - факт&quot;: что происходит с ценами на бензин и дизель и какой &quot;новый предел&quot;

Фото: цены на АЗС 23 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 91,90 грн (+3 грн)
  • Бензин Pulls 95: 84,90 грн (+3 грн)
  • Бензин А-95 Евро: 81,90 грн (+3 грн)
  • ДТ Pulls: 87,90 грн (+5 грн)
  • ДТ Евро: 84,90 грн (+5 грн)
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн (+4 грн)
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн (+4 грн)
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн (+4 грн)
  • ДТ Mustang: 88,90 грн (+6 грн)
  • ДТ Евро-5: 85,90 грн. (+6 грн.)
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн (+4 грн)
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн (+3 грн)
  • Бензин А-95: 83,90 грн (+4 грн)
  • ДТ NANO Extro: 87,90 грн (+4 грн)
  • ДТ NANO: 84,90 грн (+4 грн)
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнефть"

  • Бензин 98 (Energy): 84,90 грн (+3 грн)
  • Бензин 95 (Energy): 80,90 грн (+3 грн)
  • Бензин А-95: 77,90 грн (+3 грн)
  • Бензин А-92: 75,90 грн (+5 грн)
  • ДТ (Energy): 82,40 грн. (+,4,5 грн.)
  • ДТ: 80,40 грн (+,4,5 грн)
  • Газ: 39,40 грн (+1 грн)

Главные факторы подорожания топлива

Как пояснил в комментарии РБК-Украина основатель и генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин, в ближайшее время стоимость топлива может пересечь отметку в 100 грн.

"У меня вчера спрашивали о максимуме, я сказал, что больше 100 гривен будет, а сегодня я уже вижу 105 грн. Что 100 грн пересечем - это факт, здесь без вариантов. А как быстро - быстро. Сейчас на границе 90 грн стоит дизель, его нужно уже продавать больше ста. А сейчас таких цен нет, поэтому сейчас все топливные компании работают в убыток. И долго это продолжаться не будет, поэтому они будут достаточно быстро повышать цену", - пояснил он, добавив, что предел в 105 грн может быть не окончательным.

По словам эксперта, на стоимость топлива влияют следующие факторы:

Мировой рынок и нефть: Цена на нефть приближается к 100 долларам. Вмешательство хуситов и перекрытие пролива повлияли на мировые котировки, а Саудовская Аравия и Эмираты отрезаны через Ормузский пролив.

Дефицит ресурса в Европе: На европейском рынке отсутствуют ресурсы из Турции, России, Казахстана и Беларуси, а мощности переработки заняты из-за того, что Россия все скупает. Маленькие объемы из Израиля или Азербайджана не могут спасти ситуацию.

Логистические проблемы в Украине: Греция не предоставляет танкеры для переброски топлива. Кроме того, из-за сухого Дуная корабли берут лишь по тысяче тонн вместо 4-5 тысяч из-за большой осадки.

Дополнительные трудности: Это период жатвы и высокого сезона ("джекпот" из всех факторов одновременно), а также валютные колебания. Дополнительно жатва осложнена тем, что фермеры не могут продавать зерно из-за того, что корабли не заходят в Одессу.

Влияют ли обстрелы АЗС на рост цен?

Леушкин отмечает, что вражеские обстрелы заправок не влияют на рост цен. По его словам, "шахеды" уничтожают только наземную часть (магазины, стелы), в то время как подземные резервуары, насосы и трубопроводы остаются невредимыми.

Эксперт объясняет, что вместо разрушенного магазина ставят небольшой МАФ и работа быстро возобновляется. Он отмечает, что массовых атак на АЗС сейчас нет, поскольку россияне увидели неэффективность таких ударов для разрушения функциональности.

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