Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштують бензин, дизель та газ 29 липня

Українські мережі автозаправних станцій переглянули вартість пального. Дизель та автомобільний газ додали в ціні на більшості популярних АЗС.
Скільки коштує пальне на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" 29 липня - детальніше в матеріалі РБК-Україна.
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Мережа OKKO зберегла ціни на всі види бензинів та дизелю, однак підняла вартість автомобільного газу на 1 гривню - до 42,90 грн/л.
На АЗС WOG зафіксовано зростання цін на дизельне пальне: і стандартне ДП Євро-5, і преміальне ДП Mustang додали по 1,30 грн на літрі (до 90,80 грн та 93,80 грн відповідно). Автогаз тут також здорожчав на 1 гривню (до 42,90 грн/л).
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 28 липня (інфографіка РБК-Україна)
Мережа SOCAR суттєво підняла цінники на дизель - обидві марки (NANO та NANO Extro) подорожчали одразу на 2,00 грн за літр. Водночас вартість газу та бензинів залишилася на попередньому рівні.
Державна "Укрнафта" підняла ціну на стандартний та преміальний дизель Energy на 1,00 грн (до 86,90 грн/л та 88,90 грн/л відповідно). Автогаз у мережі також додав 1 гривню й тепер коштує 40,90 грн/л, залишаючись при цьому найдешевшим на ринку.
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