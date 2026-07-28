Цены на АЗС снова выросли: сколько стоят бензин, дизель и газ 29 июля
Украинские сети автозаправочных станций пересмотрели стоимость топлива. Дизель и автомобильный газ прибавили в цене на большинстве популярных АЗС.
Сколько стоит топливо на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" 29 июля - подробнее в материале РБК-Украина.
Главное:
- Бензин: демонстрирует стабильность. Цены остались без изменений на всех заправках - от 77,90 грн за А-92 в "Укрнафте" до 95,40 грн за NANO 100 в SOCAR.
- Дизель: пошел вверх почти во всех сетях. Стоимость выросла на 1,00-2,00 грн за литр. Самый дешевый дизель предлагает "Укрнафта" (86,90 грн/л), а самый дорогой - SOCAR (95,90 грн/л за NANO Extro).
- Автогаз: подорожал на 1,00 грн за литр в большинстве сетей (OKKO, WOG, "Укрнафта"), достигнув отметки 42,90 грн/л. На SOCAR цена осталась прежней (41,90 грн/л).
Как изменились ценники на АЗС
Сеть OKKO сохранила цены на все виды бензинов и дизеля, однако подняла стоимость автомобильного газа на 1 гривну - до 42,90 грн/л.
На АЗС WOG зафиксирован рост цен на дизельное топливо: и стандартное ДТ Евро-5, и премиальное ДТ Mustang прибавили по 1,30 грн. на литре (до 90,80 грн. и 93,80 грн. соответственно). Автогаз также подорожал на 1 гривну (до 42,90 грн/л).
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 28 июля (инфографика РБК-Украина)
Сеть SOCAR существенно подняла ценники на дизель - обе марки (NANO и NANO Extro) подорожали сразу на 2,00 грн за литр. В то же время, стоимость газа и бензинов осталась на прежнем уровне.
Государственная "Укрнафта" подняла цену на стандартный и премиальный дизель Energy на 1,00 грн (до 86,90 грн/л и 88,90 грн/л соответственно). Автогаз в сети также прибавил 1 гривну и теперь стоит 40,90 грн/л, оставаясь при этом самым дешевым на рынке.
Детализация цен на АЗС 28 июля, вторник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 83,50 грн
- ДТ Mustang: 93,80 грн
- ДТ Евро-5: 90,80 грн
- Газ: 42,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 95,40 грн
- Бензин NANO 95: 88,40 грн
- Бензин А-95: 85,40 грн
- ДТ NANO Extro: 95,90 грн
- ДТ NANO: 92,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
- Бензин А-95: 79,90 грн
- Бензин А-92: 77,90 грн
- ДТ (Energy): 88,90 грн
- ДТ: 86,90 грн
- Газ: 40,90 грн