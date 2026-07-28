Ціни на АЗС знову зросли: скільки коштують бензин, дизель та газ 29 липня

Українські мережі автозаправних станцій переглянули вартість пального. Дизель та автомобільний газ додали в ціні на більшості популярних АЗС.

Скільки коштує пальне на OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафті" 29 липня - детальніше в матеріалі РБК-Україна.

Головне: Бензин : демонструє стабільність. Ціни залишилися без змін на всіх заправках - від 77,90 грн за А-92 в "Укрнафті" до 95,40 грн за NANO 100 у SOCAR.

: демонструє стабільність. Ціни залишилися без змін на всіх заправках - від 77,90 грн за А-92 в "Укрнафті" до 95,40 грн за NANO 100 у SOCAR. Дизель : пішов угору майже в усіх мережах. Вартість зросла на 1,00-2,00 грн за літр. Найдешевший дизель пропонує "Укрнафта" (86,90 грн/л), а найдорожчий - SOCAR (95,90 грн/л за NANO Extro).

: пішов угору майже в усіх мережах. Вартість зросла на 1,00-2,00 грн за літр. Найдешевший дизель пропонує "Укрнафта" (86,90 грн/л), а найдорожчий - SOCAR (95,90 грн/л за NANO Extro). Автогаз: подорожчав на 1,00 грн за літр у більшості мереж (OKKO, WOG, "Укрнафта"), досягши позначки 42,90 грн/л. На SOCAR ціна залишилася незмінною (41,90 грн/л).

Як змінилися цінники на АЗС

Мережа OKKO зберегла ціни на всі види бензинів та дизелю, однак підняла вартість автомобільного газу на 1 гривню - до 42,90 грн/л.

На АЗС WOG зафіксовано зростання цін на дизельне пальне: і стандартне ДП Євро-5, і преміальне ДП Mustang додали по 1,30 грн на літрі (до 90,80 грн та 93,80 грн відповідно). Автогаз тут також здорожчав на 1 гривню (до 42,90 грн/л).

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 28 липня (інфографіка РБК-Україна)

Мережа SOCAR суттєво підняла цінники на дизель - обидві марки (NANO та NANO Extro) подорожчали одразу на 2,00 грн за літр. Водночас вартість газу та бензинів залишилася на попередньому рівні.

Державна "Укрнафта" підняла ціну на стандартний та преміальний дизель Energy на 1,00 грн (до 86,90 грн/л та 88,90 грн/л відповідно). Автогаз у мережі також додав 1 гривню й тепер коштує 40,90 грн/л, залишаючись при цьому найдешевшим на ринку.

Деталізація цін на АЗС 28 липня, вівторок

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 42,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 83,50 грн

ДП Mustang: 93,80 грн

ДП Євро-5: 90,80 грн

Газ: 42,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 95,40 грн

Бензин NANO 95: 88,40 грн

Бензин А-95: 85,40 грн

ДП NANO Extro: 95,90 грн

ДП NANO: 92,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"