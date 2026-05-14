Цены на АЗС снизились: как изменилась стоимость бензина и дизеля 14 мая

Главное: Бензин : OKKO и WOG удерживают А-95 по 77,90 грн/л, тогда как "Укрнафта" снизила цену на 95 (Energy) сразу на 3 гривны - до 71,90 грн/л.

: OKKO и WOG удерживают А-95 по 77,90 грн/л, тогда как "Укрнафта" снизила цену на 95 (Energy) сразу на 3 гривны - до 71,90 грн/л. Дизель : стоимость осталась неизменной - от 86,90 грн/л в государственной сети до 89,90-89,99 грн/л на популярных частных заправках.

: стоимость осталась неизменной - от 86,90 грн/л в государственной сети до 89,90-89,99 грн/л на популярных частных заправках. Автогаз: демонстрирует полную стабильность во всех сетях, колеблясь в пределах 47,90-49,98 грн/л.

Как изменилась цена на топливо

Популярные OKKO и WOG - решили не менять ценовую политику по сравнению с 13 мая. Стоимость бензина марки А-95 Евро здесь стабильно держится на отметке 77,90 грн/л. Премиальное топливо(Pulls 95 и Mustang 95) обойдется водителям в 80,90 грн/л.

Аналогичную стабильность и несколько более высокие цены демонстрирует сеть SOCAR. Цены на бензин А-95 здесь зафиксированы на уровне 77,99 грн/л, а дизельное топливо NANO стоит 89,99 грн/л.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 14 мая (инфографика РБК-Украина)

Впрочем, изменения произошли в государственной сети "Укрнафта". Компания скорректировала стоимость бензина 95 (Energy) - цена снизилась на 3 гривны: с 74,90 грн/л (по состоянию на среду) до 71,90 грн/л.

При этом стоимость стандартного А-95 и дизельного топлива осталась на "Укрнафте" без изменений. Государственная сеть продолжает сохранять конкурентное преимущество, предлагая одни из самых низких цен среди крупных операторов.

Цены на сжиженный газ также демонстрируют устойчивость. В большинстве крупных сетей(OKKO, WOG) литр газа стоит 49,90 грн. Самую низкую цену среди мониторинговых сетей традиционно предлагает "Укрнафта" - 47,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 14 мая, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Евро: 77,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Евро: 77,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн.

Бензин А-95: 77,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"