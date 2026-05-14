Ціни на АЗС знизилися: як змінилася вартість бензину та дизеля 14 травня

В Україні змінилися ціни на пальне. Поки великі гравці ринку утримують вартість на стабільному рівні, державна мережа АЗС пішла на суттєве зниження ціни на одну з популярних марок бензину.
Популярні OKKO та WOG - вирішили не змінювати цінову політику порівняно з 13 травня. Вартість бензину марки А-95 Євро тут стабільно тримається на позначці 77,90 грн/л. Преміальне пальне (Pulls 95 та Mustang 95) обійдеться водіям у 80,90 грн/л.
Аналогічну стабільність і дещо вищі ціни демонструє мережа SOCAR. Ціни на бензин А-95 тут зафіксовані на рівні 77,99 грн/л, а дизельне пальне NANO коштує 89,99 грн/л.
Втім, зміни відбулися в державній мережі "Укрнафта". Компанія скоригувала вартість бензину 95 (Energy) - ціна знизилася на 3 гривні: з 74,90 грн/л (станом на середу) до 71,90 грн/л.
При цьому вартість стандартного А-95 та дизельного пального залишилася на "Укрнафті" без змін. Державна мережа продовжує зберігати конкурентну перевагу, пропонуючи одні з найнижчих цін серед великих операторів.
Ціни на скраплений газ також демонструють стійкість. У більшості великих мереж (OKKO, WOG) літр газу коштує 49,90 грн. Найнижчу ціну серед моніторингових мереж традиційно пропонує "Укрнафта" - 47,90 грн/л.
