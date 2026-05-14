ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС снизились: как изменилась стоимость бензина и дизеля 14 мая

08:12 14.05.2026 Чт
2 мин
Бензин премиальной марки снизил цену сразу на 3 грн/л в одной из сетей
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС снизились: как изменилась стоимость бензина и дизеля 14 мая Фото: цены на топливо изменились на одной из АЗС (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Украине изменились цены на топливо. Пока крупные игроки рынка удерживают стоимость на стабильном уровне, государственная сеть АЗС пошла на существенное снижение цены на одну из популярных марок бензина.

Сколько стоит топливо 14 мая - в материале РБК-Украина.

Читайте также: Как получить кэшбек за топливо и покупки и на что его потратить

Главное:

  • Бензин: OKKO и WOG удерживают А-95 по 77,90 грн/л, тогда как "Укрнафта" снизила цену на 95 (Energy) сразу на 3 гривны - до 71,90 грн/л.
  • Дизель: стоимость осталась неизменной - от 86,90 грн/л в государственной сети до 89,90-89,99 грн/л на популярных частных заправках.
  • Автогаз: демонстрирует полную стабильность во всех сетях, колеблясь в пределах 47,90-49,98 грн/л.

Как изменилась цена на топливо

Популярные OKKO и WOG - решили не менять ценовую политику по сравнению с 13 мая. Стоимость бензина марки А-95 Евро здесь стабильно держится на отметке 77,90 грн/л. Премиальное топливо(Pulls 95 и Mustang 95) обойдется водителям в 80,90 грн/л.

Аналогичную стабильность и несколько более высокие цены демонстрирует сеть SOCAR. Цены на бензин А-95 здесь зафиксированы на уровне 77,99 грн/л, а дизельное топливо NANO стоит 89,99 грн/л.

Цены на АЗС снизились: как изменилась стоимость бензина и дизеля 14 мая

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 14 мая (инфографика РБК-Украина)

Впрочем, изменения произошли в государственной сети "Укрнафта". Компания скорректировала стоимость бензина 95 (Energy) - цена снизилась на 3 гривны: с 74,90 грн/л (по состоянию на среду) до 71,90 грн/л.

При этом стоимость стандартного А-95 и дизельного топлива осталась на "Укрнафте" без изменений. Государственная сеть продолжает сохранять конкурентное преимущество, предлагая одни из самых низких цен среди крупных операторов.

Цены на сжиженный газ также демонстрируют устойчивость. В большинстве крупных сетей(OKKO, WOG) литр газа стоит 49,90 грн. Самую низкую цену среди мониторинговых сетей традиционно предлагает "Укрнафта" - 47,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 14 мая, четверг

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн.
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 80,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,90 грн
  • Бензин А-95: 71,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
Читайте также: Цены в опте падают: эксперт прогнозирует колебания на АЗС в пределах 1-2 гривен
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС Цены на бензин Дизтопливо Укрнафта ОККО Бензин Газ WOG
Новости
Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев
Разрушенные дома, пожары и раненые: ГСЧС показала последствия массированной атаки на Киев
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес