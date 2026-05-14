Цены на АЗС снизились: как изменилась стоимость бензина и дизеля 14 мая

В Украине изменились цены на топливо. Пока крупные игроки рынка удерживают стоимость на стабильном уровне, государственная сеть АЗС пошла на существенное снижение цены на одну из популярных марок бензина.

Сколько стоит топливо 14 мая - в материале РБК-Украина .

Главное: Бензин : OKKO и WOG удерживают А-95 по 77,90 грн/л, тогда как "Укрнафта" снизила цену на 95 (Energy) сразу на 3 гривны - до 71,90 грн/л.

: OKKO и WOG удерживают А-95 по 77,90 грн/л, тогда как "Укрнафта" снизила цену на 95 (Energy) сразу на 3 гривны - до 71,90 грн/л. Дизель : стоимость осталась неизменной - от 86,90 грн/л в государственной сети до 89,90-89,99 грн/л на популярных частных заправках.

: стоимость осталась неизменной - от 86,90 грн/л в государственной сети до 89,90-89,99 грн/л на популярных частных заправках. Автогаз: демонстрирует полную стабильность во всех сетях, колеблясь в пределах 47,90-49,98 грн/л.

Как изменилась цена на топливо

Популярные OKKO и WOG - решили не менять ценовую политику по сравнению с 13 мая. Стоимость бензина марки А-95 Евро здесь стабильно держится на отметке 77,90 грн/л. Премиальное топливо(Pulls 95 и Mustang 95) обойдется водителям в 80,90 грн/л.

Аналогичную стабильность и несколько более высокие цены демонстрирует сеть SOCAR. Цены на бензин А-95 здесь зафиксированы на уровне 77,99 грн/л, а дизельное топливо NANO стоит 89,99 грн/л.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 14 мая (инфографика РБК-Украина)

Впрочем, изменения произошли в государственной сети "Укрнафта". Компания скорректировала стоимость бензина 95 (Energy) - цена снизилась на 3 гривны: с 74,90 грн/л (по состоянию на среду) до 71,90 грн/л.

При этом стоимость стандартного А-95 и дизельного топлива осталась на "Укрнафте" без изменений. Государственная сеть продолжает сохранять конкурентное преимущество, предлагая одни из самых низких цен среди крупных операторов.

Цены на сжиженный газ также демонстрируют устойчивость. В большинстве крупных сетей(OKKO, WOG) литр газа стоит 49,90 грн. Самую низкую цену среди мониторинговых сетей традиционно предлагает "Укрнафта" - 47,90 грн/л.

Детализация цен на АЗС 14 мая, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Евро: 77,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Евро: 77,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн.

Бензин А-95: 77,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"