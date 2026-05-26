Цены на АЗС снизились: где искать самое дешевое топливо 26 мая
Пока бензин и дизель держат позиции, для владельцев авто с ГБО есть хорошие новости - две популярные сети заправок пересмотрели свои прайсы в пользу кошельков водителей.
Сколько стоит топливо на АЗС во вторник, 26 мая - собрало РБК-Украина в материале.
Главное:
- Снижение цены на газ: OKKO и WOG снизили стоимость сжиженного газа на 1 гривну по сравнению с понедельником.
- Стабильность по другим позициям: Цены на все виды бензина и дизельного топлива (ДТ) на популярных АЗС остаются на уровне вчерашнего дня.
- Где без изменений по газу: Сети SOCAR и "Укрнафта" полностью сохранили прайсы понедельника, включая стоимость газа.
Наиболее заметное изменение за сутки - синхронное снижение стоимости автогаза в сетях-гигантах OKKO и WOG.
Оба ритейлера сбросили с литра сразу по 1,00 грн. Если еще вчера газ там стоил 48,90 грн, то сегодня цена зафиксировалась на отметке 47,90 грн.
Стоимость светлых нефтепродуктов (А-95, премиальных марок и ДТ) на популярных АЗС без изменений.
Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 26 мая (инфографика РБК-Украина)
Разница между самым дорогим предложением на обычный А-95 (SOCAR - 79,99 грн) и самым дешевым ("Укрнафта" - 74,90 грн) составляет 5,09 грн на литре, что оставляет пространство для выбора водителей в зависимости от кошелька.
Государственная "Укрнафта", среди названых АЗС, традиционно предлагает самые низкие цены на все виды топлива, в том числе и на газ, который здесь стоит 45,90 грн (что на 2-3 гривны дешевле, чем у частных сетей).
Детализация цен на АЗС 26 мая, вторник
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Pulls: 92,90 грн
- ДТ Евро: 89,90 грн
- Газ: 47,90 грн
WOG
- Бензин 100: 89,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
- Бензин 95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Mustang: 92,90 грн
- ДТ Евро-5: 89,90 грн
- Газ: 47,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 89,99 грн
- Бензин NANO 95: 83,99 грн.
- Бензин А-95: 79,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
- ДТ NANO: 89,99 грн.
- Газ: 48,99 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 74,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 88,90 грн
- ДТ: 86,90 грн
- Газ: 45,90 грн