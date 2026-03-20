Цены на АЗС взлетели: бензин уже под 85 грн, сколько стоит заправить автомобиль

За последние сутки на ведущих украинских АЗС зафиксирован рост стоимости основных видов топлива. Крупнейшие сети обновили ценники в сторону увеличения как на бензин и дизель, так и на автогаз.
Как изменилась стоимость топлива 20 марта - собрало РБК-Украина в материале ниже.
Главное:
Фото: цены на популярных сетях АЗС по состоянию на 20 марта 2026 года (инфографика РБК-Украина)
Ритейлеры OKKO и WOG синхронно подняли цены на большинство позиций.
Так, бензин А-95 (Pulls/Mustang): подорожал на 1 грн - до 77,99 грн/л.
При этом бензин А-95 Евро: вырос в цене на 2 грн на WOG (74,99 грн/л) и на 1 грн на OKKO (74,99 грн/л).
Дизельное топливо: на WOG стоимость ДТ Евро-5 подскочила сразу на 3 грн (до 84,99 грн/л), тогда как на OKKO ДТ Евро прибавило 1 грн (83,99 грн/л).
Автогаз на обеих АЗС подорожал на 1 грн.
Сеть SOCAR также пересмотрела стоимость топлива в сторону увеличения.
Государственная сеть "Укрнафта" демонстрирует разнонаправленную динамику.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Рост цен на топливо в Украине связан с последствиями военной операции против Ирана, повлиявшей на поставки с Ближнего Востока. Больше всего дорожает дизель, ведь Европа зависит от его импорта из этого региона.
По словам эксперта Сергея Куюна, цены могут приблизиться к 90 грн за литр. В то же время бензин остается более стабильным из-за достаточного предложения, хотя АЗС теоретически могут перераспределять наценки между видами топлива.
Дефицита топлива в Украине пока нет - поставки достаточны, а рынок работает без ажиотажа.
Для смягчения ситуации правительство ввело "топливный кэшбек": уже сегодня украинцы могут получить до 15% компенсации, но не более 1000 грн в месяц.