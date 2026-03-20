Цены на АЗС взлетели: бензин уже под 85 грн, сколько стоит заправить автомобиль

09:56 20.03.2026 Пт
3 мин
На некоторых АЗС цены выросли сразу на 2-4 грн за литр топлива
Мария Кучерявец
Фото: сети АЗС одновременно подняли цены, дизель лидирует по росту (Getty Images)

За последние сутки на ведущих украинских АЗС зафиксирован рост стоимости основных видов топлива. Крупнейшие сети обновили ценники в сторону увеличения как на бензин и дизель, так и на автогаз.

Как изменилась стоимость топлива 20 марта - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Читайте также: В Украине заработал "топливный" кэшбэк: как получить деньги и когда они поступят

Главное:

  • Бензин: Сети OKKO, WOG и SOCAR подняли цены на А-95 на 1-2 грн (до 74,99-78,99 грн/л), тогда как в "Укрнафте" премиальный 95 Energy подешевел на 3 грн, сравнявшись в цене с обычным А-95.
  • Дизель: Зафиксирован самый резкий скачок стоимости - на WOG цена выросла сразу на 3 грн, а в "Укрнафте" премиальное ДТ подорожало на 4 грн, подтянув ценники в частных сетях до 84,99-87,99 грн/л.
  • Автогаз: Крупные сети (OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта") продемонстрировали единую динамику, синхронно подняв стоимость топлива на 1 грн - до 42,99-46,99 грн/л.

Фото: цены на популярных сетях АЗС по состоянию на 20 марта 2026 года (инфографика РБК-Украина)

Обзор цен на АЗС

Ритейлеры OKKO и WOG синхронно подняли цены на большинство позиций.

Так, бензин А-95 (Pulls/Mustang): подорожал на 1 грн - до 77,99 грн/л.

При этом бензин А-95 Евро: вырос в цене на 2 грн на WOG (74,99 грн/л) и на 1 грн на OKKO (74,99 грн/л).

Дизельное топливо: на WOG стоимость ДТ Евро-5 подскочила сразу на 3 грн (до 84,99 грн/л), тогда как на OKKO ДТ Евро прибавило 1 грн (83,99 грн/л).

Автогаз на обеих АЗС подорожал на 1 грн.

Сеть SOCAR также пересмотрела стоимость топлива в сторону увеличения:

  • Бензин NANO 100: +2 грн (до 84,99 грн/л).
  • Бензин NANO 95: +2 грн (до 78,99 грн/л).
  • ДТ NANO Extro: +2 грн (до 86,99 грн/л).
  • Автогаз: подорожал на 1 грн - до 46,98 грн/л.

Государственная сеть демонстрирует "Укрнафта" разнонаправленную динамику:

  • Бензин 95 (Energy): цена, наоборот, снизилась на 3 грн - до 68,99 грн/л.
  • Бензин А-95 и А-92: остались без изменений (68,99 грн/л и 65,99 грн/л соответственно).
  • Дизельное топливо: ДТ Energy подорожало на 4 грн (до 81,99 грн/л), а обычное ДТ - на 2 грн (до 77,99 грн/л).
  • Автогаз добавил 1 грн цене (до 42,99 грн/л).

Детализация цен на 20 марта

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Pulls: 86,99 грн
  • ДТ Евро: 83,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

WOG

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Евро-5: 84,99 грн
  • ДТ Mustang: 87,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн.
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 86,99 грн.
  • ДТ NANO: 83,99 грн.
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 68,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 81,99 грн
  • ДТ: 77,99 грн
  • Газ: 42,99 грн

Почему дорожает топливо

Рост цен на топливо в Украине связан с последствиями военной операции против Ирана, повлиявшей на поставки с Ближнего Востока. Больше всего дорожает дизель, ведь Европа зависит от его импорта из этого региона.

По словам эксперта Сергея Куюна, цены могут приблизиться к 90 грн за литр. В то же время бензин остается более стабильным из-за достаточного предложения, хотя АЗС теоретически могут перераспределять наценки между видами топлива.

Дефицита топлива в Украине пока нет - поставки достаточны, а рынок работает без ажиотажа.

Для смягчения ситуации правительство ввело "топливный кэшбек": уже сегодня украинцы могут получить до 15% компенсации, но не более 1000 грн в месяц.

Больше по теме:
