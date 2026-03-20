Ціни на АЗС злетіли: бензин уже під 85 грн, скільки коштує заправити авто

За останню добу на провідних українських АЗС зафіксовано зростання вартості основних видів пального. Найбільші мережі оновили цінники в бік збільшення як на бензин та дизель, так і на автогаз.
Як змінилася вартість пального 20 березня - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.
Фото: ціни на популярних мережах АЗС станом на 20 березня 2026 року (інфографіка РБК-Україна)
Ритейлери OKKO та WOG синхронно підняли ціни на більшість позицій.
Так, бензин А-95 (Pulls/Mustang): подорожчав на 1 грн - до 77,99 грн/л.
При цьому бензин А-95 Євро: зріс у ціні на 2 грн на WOG (74,99 грн/л) та на 1 грн на OKKO (74,99 грн/л).
Дизельне пальне: на WOG вартість ДП Євро-5 підскочила одразу на 3 грн (до 84,99 грн/л), тоді як на OKKO ДП Євро додало 1 грн (83,99 грн/л).
Автогаз на обох АЗС здорожчав на 1 грн.
Мережа SOCAR також переглянула вартість пального в бік збільшення:
Державна мережа демонструє "Укрнафта" різноспрямовану динаміку:
Зростання цін на пальне в Україні пов’язане з наслідками військової операції проти Ірану, що вплинула на постачання з Близького Сходу. Найбільше дорожчає дизель, адже Європа залежить від його імпорту з цього регіону.
За словами експерта Сергія Куюна, ціни можуть наблизитися до 90 грн за літр. Водночас бензин залишається стабільнішим через достатню пропозицію, хоча АЗС теоретично можуть перерозподіляти націнки між видами пального.
Дефіциту пального в Україні наразі немає - постачання достатні, а ринок працює без ажіотажу.
Для пом’якшення ситуації уряд запровадив "паливний кешбек": вже від сьогодні українці можуть отримати до 15% компенсації, але не більше 1000 грн на місяць.