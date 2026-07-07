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Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и газ 7 июля

10:16 07.07.2026 Вт
2 мин
Где найти самое дешевое топливо?
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и газ 7 июля Фото: сети АЗС показали цены (инфографика РБК-Украина)
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В украинских сетях автозаправочных станций обнародовали свежие ценники на горючее на 7 июля. По сравнению с предыдущим днем крупные игроки рынка удержали стоимость всех видов топлива на прежнем уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг сетей АЗС.

Главное:

  • Бензин: Цены держат полную стабильность - стандартный А-95 на OKKO, WOG и SOCAR стоит 78,90 грн/л, тогда как "Укрнафта" предлагает самый дешевый вариант за 73,90 грн/л.
  • Дизель: Стоимость не изменилась по сравнению со вчерашним днем - ценники стартуют от 76,90 грн/л ("Укрнафта") до 82,90-83,90 грн/л в частных сетях.
  • Газ: Ценники зафиксировались на прежних отметках - OKKO, WOG и SOCAR продают автомобильный газ по 41,90 грн/л, а в "Укрнафты" цена остается на уровне 38,40 грн/л.

Какая ситуация на автозаправках сегодня

Анализ данных брендов OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" свидетельствует о полной стабильности на рынке - ни одна из позиций не изменилась в цене за последние сутки.

Дороже всего премиальные марки "сотого" бензина традиционно предлагают OKKO, WOG и SOCAR - по 88,90 грн/л.

Цены на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и газ 7 июля

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 7 июля (инфографика РБК-Украина)

Дешевые предложения на стандартный А-95 и дизель остаются в государственной сети "Укрнафта".

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Детализация цен на АЗС 7 июля, вторник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 76,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн
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