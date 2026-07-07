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Был "переходный период": Буданов рассказал о своих отношениях с Зеленским

07:07 07.07.2026 Вт
2 мин
Разведчик объяснил, почему начальный этап сотрудничества не был простым
aimg Екатерина Коваль aimg Милан Лелич
Был "переходный период": Буданов рассказал о своих отношениях с Зеленским Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Getty Images)
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Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов рассказал, каковы его отношения с президентом Владимиром Зеленским. По словам разведчика, в начале сотрудничества был "переходный период".

Об этом Кирилл Буданов рассказал в большом интервью для РБК-Украина.

Есть ли между ними субординация

На вопрос, вкладываются ли отношения с президентом в парадигму "начальник-подчиненный", Буданов ответил однозначно - никаких сомнений в иерархии у него нет.

"Я в любом случае являюсь его подчиненным, поэтому у меня с этим как минимум нет проблем, учитывая, что я все же военный человек", - отметил разведчик.

На уточнение, общается ли он с президентом исключительно по рабочим вопросам, Буданов ответил, что таких вопросов настолько много, что на любое другое общение просто не остается.

Что было в начале сотрудничества

По информации источников, в начале отношения Буданова с президентом были довольно прохладными, однако позже между ними произошел серьезный разговор, после которого ситуация изменилась к лучшему.

Сам Буданов эту версию прямо не подтвердил, однако объяснил почему начальный этап действительно мог быть непростым.

"У меня своя модель работы и управления. Он привык к той, к которой он привык. И это нормально. Это трансферный, переходный период. Это абсолютно нормально", - рассказал глава разведки.

После уточнения, можно ли назвать это "притиркой", Буданов согласился, отметив, что подобный период проходит любой коллектив.

"И проблемы в этом никакой нет, и быть не может", - добавил он.

На прямой вопрос, притерлись ли они уже с президентом, Буданов ответил утвердительно.

Как проходит рабочий день разведчика

Буданов отметил, что описать типичный рабочий день достаточно сложно, поскольку все происходит индивидуально. Впрочем, определенную закономерность он назвал.

"Первые встречи, стандартные встречи, начинаю в 8 часов здесь", - рассказал глава ГУР.

На вопрос, когда рабочий день завершается, Буданов ответил без конкретики.

"Как завершается", - коротко отметил он.

Напомним, ровнополгода назад Буданов возглавил Офис президента. За это время, несмотря на отсутствие радикальных кадровых изменений на Банковой, роль и место ОП в общеукраинской системе власти заметно скорректировались.

Также ранее Буданов заявлял об отношениях с РФ после войны, подчеркнув, что Россия всегда будет "соседом" Украины и к этому нужно готовиться.

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