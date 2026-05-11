Цены на АЗС после выходных: кто "заморозил" стелы, а где бензин прибавил сразу 5 гривен

Как изменились цены на АЗС

Сети OKKO и WOG оставили стоимость всех видов топлива и газа без изменений по сравнению с пятницей, 8 мая.

В свою очередь SOCAR удивил снижением. В отличие от общего тренда, сеть снизила цены на дизельное топливо (NANO и Extro) на 2 грн/л.

Наиболее заметным событием уикенда стало подорожание топлива в сети "Укрнафта". Ценники на стелах продемонстрировали стремительный рост.

Сильнее всего "удар" пришелся на брендовый бензин А-95 (Energy) - его стоимость взлетела сразу на 5 гривен, достигнув отметки 74,90 грн/л. Обычный А-95 и А-92 также не остались в стороне, прибавив к цене 2 и 1 гривну соответственно.

Премиальный А-98 (Energy) теперь стоит 80,90 грн/л, что на 2 гривны больше, чем было в пятницу.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 11 мая (инфографика РБК-Украина)

Даже несмотря на это подорожание, государственная сеть все равно остается наиболее выгодным вариантом для водителей, сохраняя существенную дистанцию от цен среди популярных АЗС.

Детализация цен на АЗС 11 мая, понедельник

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Евро: 77,90 грн

ДТ Pulls: 92,90 грн

ДТ Евро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Евро: 77,90 грн

ДТ Mustang: 92,90 грн

ДТ Евро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн.

Бензин А-95: 77,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн.

ДТ NANO: 89,99 грн.

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"