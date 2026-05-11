Цены на АЗС после выходных: кто "заморозил" стелы, а где бензин прибавил сразу 5 гривен

За выходные ситуация на автозаправках стала неоднородной: пока одни сети держат старые прайсы, другие удивили водителей пересмотром стоимости. Больше всего подорожание коснулось бензина.
Сети OKKO и WOG оставили стоимость всех видов топлива и газа без изменений по сравнению с пятницей, 8 мая.
В свою очередь SOCAR удивил снижением. В отличие от общего тренда, сеть снизила цены на дизельное топливо (NANO и Extro) на 2 грн/л.
Наиболее заметным событием уикенда стало подорожание топлива в сети "Укрнафта". Ценники на стелах продемонстрировали стремительный рост.
Сильнее всего "удар" пришелся на брендовый бензин А-95 (Energy) - его стоимость взлетела сразу на 5 гривен, достигнув отметки 74,90 грн/л. Обычный А-95 и А-92 также не остались в стороне, прибавив к цене 2 и 1 гривну соответственно.
Премиальный А-98 (Energy) теперь стоит 80,90 грн/л, что на 2 гривны больше, чем было в пятницу.
Даже несмотря на это подорожание, государственная сеть все равно остается наиболее выгодным вариантом для водителей, сохраняя существенную дистанцию от цен среди популярных АЗС.
