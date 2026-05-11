Ціни на АЗС після вихідних: хто "заморозив" стели, а де бензин додав одразу 5 гривень

Головне Бензин : Найбільший стрибок вартості зафіксовано в мережі "Укрнафта", де бензин А-95 (Energy) здорожчав одразу на 5 грн/л, а решта позицій додала 1-2 грн.

Як змінилися ціни на АЗС

Мережі OKKO та WOG залишили вартість усіх видів пального та газу без змін у порівнянні з П'ятницею, 8 травня.

Своєю чергою SOCAR здивував зниженням. На відміну від загального тренду, мережа знизила ціни на дизельне пальне (NANO та Extro) на 2 грн/л.

Найбільш помітною подією вікенду стало здорожчання пального в мережі "Укрнафта". Цінники на стелах продемонстрували стрімке зростання.

Найсильніше "удар" припав на брендовий бензин А-95 (Energy) - його вартість злетіла одразу на 5 гривень, сягнувши позначки 74,90 грн/л. Звичайний А-95 та А-92 також не залишилися осторонь, додавши до ціни 2 та 1 гривню відповідно.

Преміальний А-98 (Energy) тепер коштує 80,90 грн/л, що на 2 гривні більше, ніж було у п'ятницю.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 11 травня (інфографіка РБК-Україна)

Навіть попри це здорожчання, державна мережа все одно залишається найбільш вигідним варіантом для водіїв, зберігаючи суттєву дистанцію від цін серед популярних АЗС.

Деталізація цін на АЗС 11 травня, понеділок

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Євро: 77,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Євро: 77,90 грн

ДП Mustang: 92,90 грн

ДП Євро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн

Бензин А-95: 77,99 грн

ДП NANO Extro: 92,99 грн

ДП NANO: 89,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"