Ціни на АЗС після вихідних: хто "заморозив" стели, а де бензин додав одразу 5 гривень

За вихідні ситуація на автозаправках стала неоднорідною: поки одні мережі тримають старі прайси, інші здивували водіїв переглядом вартості. Найбільше здорожчання торкнулося бензину.
Про те, як змінилися цінники на АЗС станом на ранок 11 травня, РБК-Україна розповідає у матеріалі нижче.
Мережі OKKO та WOG залишили вартість усіх видів пального та газу без змін у порівнянні з П'ятницею, 8 травня.
Своєю чергою SOCAR здивував зниженням. На відміну від загального тренду, мережа знизила ціни на дизельне пальне (NANO та Extro) на 2 грн/л.
Найбільш помітною подією вікенду стало здорожчання пального в мережі "Укрнафта". Цінники на стелах продемонстрували стрімке зростання.
Найсильніше "удар" припав на брендовий бензин А-95 (Energy) - його вартість злетіла одразу на 5 гривень, сягнувши позначки 74,90 грн/л. Звичайний А-95 та А-92 також не залишилися осторонь, додавши до ціни 2 та 1 гривню відповідно.
Преміальний А-98 (Energy) тепер коштує 80,90 грн/л, що на 2 гривні більше, ніж було у п'ятницю.
Навіть попри це здорожчання, державна мережа все одно залишається найбільш вигідним варіантом для водіїв, зберігаючи суттєву дистанцію від цін серед популярних АЗС.
