Ціни на АЗС після вихідних: хто "заморозив" стели, а де бензин додав одразу 5 гривень

09:10 11.05.2026 Пн
2 хв
Також подорожчав і дизель на 2 гривні, але точково
aimg Марія Кучерявець
Фото: після вихідних АЗС переписали стели (Getty Images)

За вихідні ситуація на автозаправках стала неоднорідною: поки одні мережі тримають старі прайси, інші здивували водіїв переглядом вартості. Найбільше здорожчання торкнулося бензину.

Про те, як змінилися цінники на АЗС станом на ранок 11 травня, РБК-Україна розповідає у матеріалі нижче.

Головне

  • Бензин: Найбільший стрибок вартості зафіксовано в мережі "Укрнафта", де бензин А-95 (Energy) здорожчав одразу на 5 грн/л, а решта позицій додала 1-2 грн.
  • Дизель: Поки більшість популярних мереж утримують старі цінники, але SOCAR знизив вартість дизельного пального (NANO та Extro) на 2 грн/л.
  • Автогаз: Ситуація на ринку LGP залишається найстабільнішою.

Як змінилися ціни на АЗС

Мережі OKKO та WOG залишили вартість усіх видів пального та газу без змін у порівнянні з П'ятницею, 8 травня.

Своєю чергою SOCAR здивував зниженням. На відміну від загального тренду, мережа знизила ціни на дизельне пальне (NANO та Extro) на 2 грн/л.

Найбільш помітною подією вікенду стало здорожчання пального в мережі "Укрнафта". Цінники на стелах продемонстрували стрімке зростання.

Найсильніше "удар" припав на брендовий бензин А-95 (Energy) - його вартість злетіла одразу на 5 гривень, сягнувши позначки 74,90 грн/л. Звичайний А-95 та А-92 також не залишилися осторонь, додавши до ціни 2 та 1 гривню відповідно.

Преміальний А-98 (Energy) тепер коштує 80,90 грн/л, що на 2 гривні більше, ніж було у п'ятницю.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 11 травня (інфографіка РБК-Україна)

Навіть попри це здорожчання, державна мережа все одно залишається найбільш вигідним варіантом для водіїв, зберігаючи суттєву дистанцію від цін серед популярних АЗС.

Деталізація цін на АЗС 11 травня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 80,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 71, 90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
