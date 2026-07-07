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Горючее может подешеветь: глава АМКУ увидел пространство для снижения цен

16:56 07.07.2026 Вт
2 мин
Что влияет на цены на АЗС, и почему они могут отличаться даже в одной сети?
aimg Мария Науменко
Горючее может подешеветь: глава АМКУ увидел пространство для снижения цен Фото: водитель заправляет автомобиль на АЗС (Getty Images)
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Российские обстрелы заправок увеличивают расход топливных сетей, однако на АЗС в Украине все еще есть пространство для снижения цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко заявил, что обстрелы АЗС, особенно в прифронтовых регионах, действительно влияют на расход топливных компаний. По его словам, восстановление одной разрушенной заправки требует значительных средств.

В то же время, такие расходы не означают, что сети не могут пересматривать цены для потребителей. На вопрос, есть ли сейчас место для снижения стоимости горючего на АЗС, Кириленко ответил утвердительно.

"Да, есть простор для снижения цены", - сказал он.

По словам главы АМКУ, во время встреч с представителями топливного рынка Комитет выяснял, как формируются цены в разных регионах. В компаниях объясняли, что стоимость топлива влияет, в частности, расстояние доставки до конкретной заправки.

Потому цены могут отличаться даже на АЗС одной сети. В то же время, как отметил Кириленко, у топливных компаний есть возможность снижать стоимость горючего и продолжать это делать.

Напомним, по состоянию на 7 июля крупные сети АЗС удерживали цены на топливо без изменений. Стандартный бензин А-95 на OKKO, WOG и SOCAR стоил 78,90 грн за литр, дизель – от 79,90 грн, а автогаз – 41,90 грн.

Самые низкие цены среди этих сетей предлагала "Укрнафта": А-95 стоил 73,90 грн за литр, дизель – 74,90 грн, а газ – 38,40 грн.

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