Цены на АЗС 8 июля: где дешевле всего заправить автомобиль бензином, дизелем или газом

Главное: Бензин : Самый дешевый А-95 продают на "Укрнафте" за 73,90 грн/л, тогда как на OKKO, WOG и SOCAR цена на 5 гривен выше - 78,90 грн/л.

: Самый дешевый А-95 продают на "Укрнафте" за 73,90 грн/л, тогда как на OKKO, WOG и SOCAR цена на 5 гривен выше - 78,90 грн/л. Дизель : Стандартное ДТ на "Укрнафте" стоит 74,90 грн/л, в сетях OKKO и WOG литр обойдется в 79,90 грн, а на SOCAR - 80,90 грн.

: Стандартное ДТ на "Укрнафте" стоит 74,90 грн/л, в сетях OKKO и WOG литр обойдется в 79,90 грн, а на SOCAR - 80,90 грн. Автогаз: Самая большая экономия остается на "Укрнафте" (38,40 грн/л) - это на 3,50 грн дешевле, чем на OKKO, WOG и SOCAR, где держится единая цена 41,90 грн.

Что происходит на АЗС и где дешевле заправиться

Наиболее выгодные ценники среди четырех популярных сетей хранятся в государственной "Укрнафте". Бензин А-95 там стоит 73,90 грн/л, что на 5 грн дешевле OKKO, WOG и SOCAR (78,90 грн/л).

Премиальный А-95 "Укрнафта" предлагает за 76,90 грн/л, в то время как у конкурентов цена колеблется от 81,90 грн/л (OKKO, WOG) до 82,90 грн/л (SOCAR).

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 июля (инфографика РБК-Украина)

Обычно дизельное топливо на "Укрнафте" обойдется в 74,90 грн/л против 79,90 грн/л на OKKO и WOG и 80,90 грн/л на SOCAR.

Самый низкий ценник на автогаз также у "Укрнафты" - 38,40 грн/л. На станциях OKKO, WOG и SOCAR цена зафиксировалась на отметке 41,90 грн/л (разница 3,50 грн/л).

Кроме того, "Укрнафта" остается единственной из перечисленных сетей, предлагающей бензин А-92 (69,90 грн/л).

Детализация цен на АЗС 8 июля, среда

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 82,90 грн

ДТ Евро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 82,90 грн

ДТ Евро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 83,90 грн

ДТ NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"