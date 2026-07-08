Цены на АЗС 8 июля: где дешевле всего заправить автомобиль бензином, дизелем или газом

Украинские АЗС сохранили стоимость горючего на уровне предыдущего дня. Цены на бензин, дизельное горючее и автогаз остаются стабильными, однако разрыв в стоимости между разными операторами достигает 5 гривен на литре.
Где горючее стоит дешевле и сколько придется заплатить на заправках - в материале РБК-Украина.
Главное:
Наиболее выгодные ценники среди четырех популярных сетей хранятся в государственной "Укрнафте". Бензин А-95 там стоит 73,90 грн/л, что на 5 грн дешевле OKKO, WOG и SOCAR (78,90 грн/л).
Премиальный А-95 "Укрнафта" предлагает за 76,90 грн/л, в то время как у конкурентов цена колеблется от 81,90 грн/л (OKKO, WOG) до 82,90 грн/л (SOCAR).
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 июля (инфографика РБК-Украина)
Обычно дизельное топливо на "Укрнафте" обойдется в 74,90 грн/л против 79,90 грн/л на OKKO и WOG и 80,90 грн/л на SOCAR.
Самый низкий ценник на автогаз также у "Укрнафты" - 38,40 грн/л. На станциях OKKO, WOG и SOCAR цена зафиксировалась на отметке 41,90 грн/л (разница 3,50 грн/л).
Кроме того, "Укрнафта" остается единственной из перечисленных сетей, предлагающей бензин А-92 (69,90 грн/л).
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"Укрнафта"