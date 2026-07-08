Ціни на АЗС 8 липня: де найдешевше заправити авто бензином, дизелем чи газом

Українські АЗС зберегли вартість пального на рівні попереднього дня. Ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз залишаються стабільними, проте розрив у вартості між різними операторами сягає 5 гривень на літрі.
Де пальне коштує найдешевше та скільки доведеться заплатити на заправках - у матеріалі РБК-Україна.
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Найбільш вигідні цінники серед чотирьох популярних мереж зберігаються в державній "Укрнафті". Бензин А-95 там коштує 73,90 грн/л, що на 5 грн дешевше за OKKO, WOG та SOCAR (78,90 грн/л).
Преміальний А-95 "Укрнафта" пропонує за 76,90 грн/л, тоді як у конкурентів ціна коливається від 81,90 грн/л (OKKO, WOG) до 82,90 грн/л (SOCAR).
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 8 липня (інфографіка РБК-Україна)
Звичайне дизельне пальне на "Укрнафті" обійдеться у 74,90 грн/л проти 79,90 грн/л на OKKO й WOG та 80,90 грн/л на SOCAR.
Найнижчий цінник на автогаз також в "Укрнафти" - 38,40 грн/л. На станціях OKKO, WOG та SOCAR ціна зафіксувалася на позначці 41,90 грн/л (різниця 3,50 грн/л).
Крім того, "Укрнафта" залишається єдиною з перелічених мереж, яка пропонує бензин А-92 (69,90 грн/л).
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"Укрнафта"