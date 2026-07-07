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Почему АЗС повышали цены на топливо из старых запасов: что говорит глава АМКУ

17:32 07.07.2026 Вт
2 мин
Государству пришлось вмешаться, чтобы избежать пустых заправок
aimg Валерий Ульяненко
Почему АЗС повышали цены на топливо из старых запасов: что говорит глава АМКУ Фото: АЗС отвышали цены даже на старые запасы топлива (Getty Images)
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Сети украинских АЗС подняли цены на горючее из старых запасов, чтобы иметь средства на закупку новых, гораздо более дорогих партий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава АМКУ Павел Кириленко на заседании Временной следственной комиссии.

По его словам, после возбуждения дела в начале марта Антимонопольный комитет начал ежедневно следить за стоимостью горючего. Кириленко лично встретился с представителями крупнейших сетей, чтобы узнать причины резкого подорожания.

Главный вопрос комитета заключался в том, почему компании сменили ценники даже на то топливо, которое было завезено еще по старым, более низким расценкам.

Представители сетей объяснили это нехваткой финансов. Им нужно было быстро собрать деньги, чтобы иметь возможность закупить новые партии горючего по более высоким ценам. Кроме того, у компаний возникли затруднения с выполнением действующих соглашений.

Кириленко отметил, что из-за проблем со снабжением государству пришлось вмешаться в ситуацию. Благодаря этому контракты удалось продлить и избежать пустых заправок.

В АМКУ подчеркнули, что пытались действовать на рынке максимально осторожно, чтобы не спровоцировать дефицит горючего, подобный масштабному кризису 2022 года. Тогда из-за критической нехватки бензина продажи ограничивали до 10 литров на один автомобиль.

Напомним, на 7 июля крупнейшие украинские сети АЗС не пересматривали стоимость горючего. На заправках OKKO, WOG и SOCAR бензин марки А-95 реализовывали по 78,90 грн за литр, дизтопливо стоило от 79,90 грн за литр, а автогаз - 41,90 грн.

В то же время, самые выгодные цены среди ведущих операторов сохранялись на заправках "Укрнафты". Там литр бензина А-95 продавался за 73,90 грн, дизельное топливо - за 74,90 грн, а сжиженный газ - по 38,40 грн за литр.

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