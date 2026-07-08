Цены на АЗС 8 июля: где дешевле всего заправить автомобиль бензином, дизелем или газом
Украинские АЗС сохранили стоимость горючего на уровне предыдущего дня. Цены на бензин, дизельное горючее и автогаз остаются стабильными, однако разрыв в стоимости между разными операторами достигает 5 гривен на литре.
Где горючее стоит дешевле и сколько придется заплатить на заправках - в материале РБК-Украина.
Главное:
- Бензин: Самый дешевый А-95 продают на "Укрнафте" за 73,90 грн/л, тогда как на OKKO, WOG и SOCAR цена на 5 гривен выше - 78,90 грн/л.
- Дизель: Стандартное ДТ на "Укрнафте" стоит 74,90 грн/л, в сетях OKKO и WOG литр обойдется в 79,90 грн, а на SOCAR - 80,90 грн.
- Автогаз: Самая большая экономия остается на "Укрнафте" (38,40 грн/л) - это на 3,50 грн дешевле, чем на OKKO, WOG и SOCAR, где держится единая цена 41,90 грн.
Что происходит на АЗС и где дешевле заправиться
Наиболее выгодные ценники среди четырех популярных сетей хранятся в государственной "Укрнафте". Бензин А-95 там стоит 73,90 грн/л, что на 5 грн дешевле OKKO, WOG и SOCAR (78,90 грн/л).
Премиальный А-95 "Укрнафта" предлагает за 76,90 грн/л, в то время как у конкурентов цена колеблется от 81,90 грн/л (OKKO, WOG) до 82,90 грн/л (SOCAR).
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 июля (инфографика РБК-Украина)
Обычно дизельное топливо на "Укрнафте" обойдется в 74,90 грн/л против 79,90 грн/л на OKKO и WOG и 80,90 грн/л на SOCAR.
Самый низкий ценник на автогаз также у "Укрнафты" - 38,40 грн/л. На станциях OKKO, WOG и SOCAR цена зафиксировалась на отметке 41,90 грн/л (разница 3,50 грн/л).
Кроме того, "Укрнафта" остается единственной из перечисленных сетей, предлагающей бензин А-92 (69,90 грн/л).
Детализация цен на АЗС 8 июля, среда
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Pulls: 82,90 грн
- ДТ Евро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 82,90 грн
- ДТ Евро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДТ NANO Extro: 83,90 грн
- ДТ NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДТ (Energy): 76,90 грн
- ДТ: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн