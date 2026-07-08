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Цены на АЗС 8 июля: где дешевле всего заправить автомобиль бензином, дизелем или газом

09:32 08.07.2026 Ср
2 мин
Водители могут сэкономить до 5 грн/л на бензине А-95 и 3,50 грн/л на автогазе
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС 8 июля: где дешевле всего заправить автомобиль бензином, дизелем или газом Фото: Цены на топливо остались стабильными, но не одинаковыми (инфографика РБК-Украина)
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Украинские АЗС сохранили стоимость горючего на уровне предыдущего дня. Цены на бензин, дизельное горючее и автогаз остаются стабильными, однако разрыв в стоимости между разными операторами достигает 5 гривен на литре.

Где горючее стоит дешевле и сколько придется заплатить на заправках - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Бензин: Самый дешевый А-95 продают на "Укрнафте" за 73,90 грн/л, тогда как на OKKO, WOG и SOCAR цена на 5 гривен выше - 78,90 грн/л.
  • Дизель: Стандартное ДТ на "Укрнафте" стоит 74,90 грн/л, в сетях OKKO и WOG литр обойдется в 79,90 грн, а на SOCAR - 80,90 грн.
  • Автогаз: Самая большая экономия остается на "Укрнафте" (38,40 грн/л) - это на 3,50 грн дешевле, чем на OKKO, WOG и SOCAR, где держится единая цена 41,90 грн.

Что происходит на АЗС и где дешевле заправиться

Наиболее выгодные ценники среди четырех популярных сетей хранятся в государственной "Укрнафте". Бензин А-95 там стоит 73,90 грн/л, что на 5 грн дешевле OKKO, WOG и SOCAR (78,90 грн/л).

Премиальный А-95 "Укрнафта" предлагает за 76,90 грн/л, в то время как у конкурентов цена колеблется от 81,90 грн/л (OKKO, WOG) до 82,90 грн/л (SOCAR).

Цены на АЗС 8 июля: где дешевле всего заправить автомобиль бензином, дизелем или газом

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 8 июля (инфографика РБК-Украина)

Обычно дизельное топливо на "Укрнафте" обойдется в 74,90 грн/л против 79,90 грн/л на OKKO и WOG и 80,90 грн/л на SOCAR.

Самый низкий ценник на автогаз также у "Укрнафты" - 38,40 грн/л. На станциях OKKO, WOG и SOCAR цена зафиксировалась на отметке 41,90 грн/л (разница 3,50 грн/л).

Кроме того, "Укрнафта" остается единственной из перечисленных сетей, предлагающей бензин А-92 (69,90 грн/л).

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Детализация цен на АЗС 8 июля, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 76,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн
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