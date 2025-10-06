Цена на золото обновила исторический рекорд из-за политического кризиса в США, - Bloomberg

Цена золота выросла до исторического максимума, приближаясь к отметке в 4000 долларов за унцию, на фоне опасений относительно затяжного закрытия федерального правительства США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Рекордный рост стоимости золота

Как пишет издание, цены на золото выросли до рекордного уровня - почти 4000 долларов за унцию, поскольку ожидания снижения процентных ставок в США и риск длительного шатдауна правительства повысили интерес инвесторов к защитным активам. Об этом сообщает Bloomberg.

В начале недели стоимость золота поднялась на 1,5% - до 3945 долларов за унцию, что стало продолжением семинедельного роста. С начала года цены уже выросли примерно на 50%, а биржевые фонды, обеспеченные золотом, продемонстрировали наибольший прирост за более чем три года.

Неопределенность в США подталкивает инвесторов

Возможное закрытие правительства США привело к задержке публикации ключевых экономических данных, что лишь усилило неопределенность.

Из-за этого трейдеры ориентируются на частные отчеты, а Федеральная резервная система сталкивается с трудностями в оценке реальной ситуации.

Инвесторы ожидают снижения ставки на четверть процентного пункта, что традиционно поддерживает спрос на золото как актив, который не приносит процентов.

Центробанки и инвесторы подпитывают рост

Рост стоимости золота также поддержали центральные банки, которые продолжают диверсификацию резервов от доллара США. Экономическая и геополитическая неопределенность, в том числе связанная с администрацией Дональда Трампа, а также смягчение монетарной политики ФРС, стимулировали интерес к защитным активам - золоту, серебру и биткоину.

Как отметила аналитик Phillip Nova Pte, приток средств в золотые фонды был "впечатляющим" и свидетельствует о том, "насколько глубоко укоренился менталитет покупай на спадах среди инвесторов".

По состоянию на 8:58 утра в Лондоне цена золота выросла на 1,4% - до 3943,89 доллара за унцию. Индекс спотового доллара Bloomberg поднялся на 0,5%, а котировки серебра, платины и палладия также продемонстрировали рост.

Аналитик Pepperstone Group подчеркнул, что "снижение ставок ФРС на фоне ослабления рынка труда" поддерживает золото, но в то же время возможен краткосрочный откат, который "будет здоровой фазой в пределах длительного восходящего тренда".