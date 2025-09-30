Цена на золото бьет все рекорды на фоне политического кризиса в США: какова новая стоимость
Цена золота достигла нового исторического рекорда более 3800 долларов за унцию на фоне опасений относительно прекращения работы правительства США и неопределенности монетарной политики Федеральной резервной системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Так, во вторник стоимость слитков ненадолго поднялась до $3839,52 за унцию, отметив наибольший показатель за всю историю торгов.
Это произошло после того, как встреча между лидерами Конгресса и президентом Трампом в понедельник, 29 сентября, не принесла соглашения о краткосрочном финансировании правительства, что усилило опасения относительно возможного его закрытия и создало неопределенность для экономических показателей, важных для инвесторов.
Руководители крупных горнодобывающих компаний, таких как Newmont Corp. и Barrick Mining Corp., также повлияли на рынок своими кадровыми изменениями, что добавило дополнительной неопределенности.
Кстати, в этом году золото уже подорожало более чем на 45%, демонстрируя устойчивый спрос со стороны центральных банков и инвесторов.
Казначейские облигации США также выросли в понедельник, частично из-за опасений относительно возможного закрытия. Более низкая доходность государственных облигаций США, как правило, идет на пользу драгоценным металлам, которые не приносят процентов, тогда как более слабый доллар делает слитки, деноминированные в долларах, более дешевыми для большинства покупателей.
И если спотовая цена на золото пока держится на уровне $3837,28 за унцию, то серебро и платина немного скорректировались после достижения многолетних максимумов.
Так, с начала 2025 года цены на серебро поднялись на 62%, а на платину - на 76%.
Сейчас инвесторы активно направляют средства в биржевые фонды, обеспеченные золотом, что усиливает ажиотаж и поддерживает высокий уровень ставок аренды металла.
Перспективы для драгоценных металлов
Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы закладывают 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в октябре. Еще одна коррекция возможна в декабре, вероятность этого оценивается в 75%.
Напомним, спрос со стороны центробанков и инвесторов укрепил позиции золота как защитного актива.
Золото с начала года подорожало на 40%. Дополнительным фактором стала повышенная геополитическая напряженность и риски для мировой экономики из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.