Мировые цены на золото обновили исторический максимум

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Котировки поднялись во вторник 9 сентября на 0,3% и до 3647 долларов за унцию, превысив максимум, зафиксированный накануне.



Рост стоимости золота ускорился после публикации слабых данных по занятости в США, что заставило трейдеров закладывать три снижения ставки ФРС в этом году. Среди них - четверть процентного пункта уже на следующем заседании.

Причины роста стоимости

Золото с начала года подорожало почти на 40% благодаря покупкам со стороны центробанков и ожиданиям снижения ставок. Дополнительным фактором стала повышенная геополитическая напряженность и риски для мировой экономики из-за тарифной политики президента США Дональда Трампа.

Курс также поддержали заявления Трампа, направленные против независимости ФРС. Это продлило рост золота, который продолжается уже три года подряд.

Прогнозы аналитиков

Аналитики прогнозируют продолжение роста. Goldman Sachs заявили, что цена золота может приблизиться к 5000 доллар за унцию, если инвесторы перенаправят часть вложений из гособлигаций в драгметалл.

Фонды ETF начали активно покупать золото после конференции в Джексон-Хоул, где глава ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности смягчать политику. В понедельник приток в ETF оказался крупнейшим почти за три месяца.

Текущая динамика рынка

Несмотря на рост, общий объем вложений ETF в золото остается ниже уровней, зафиксированных во время пандемии Covid-19 и начала войны России против Украины. Это указывает на дальнейший потенциал для роста.

Влияние макроэкономических данных

Перспектива дальнейшего роста золота зависит от пересмотра данных по занятости в США, который будет опубликован во вторник. Также внимание рынка сосредоточено на показателях инфляции производителей и потребителей, ожидаемых в среду и четверг.

Инвесторы следят и за реакцией на аукционы коротко- и долгосрочных облигаций Минфина США. Эти данные могут повлиять на динамику цен на золото.