Цена за уничтожение независимости. Зеленский высказался о санкциях США против Иванишвили
Санкции США стали для основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили ценой за уничтожение независимости Грузии. Евросоюзу также необходимо ввести такие ограничения против олигарха.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram.
Глава государства поблагодарил США за сильный шаг поддержки грузинского народа - санкции против Иванишвили.
"Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы сдать Грузию под контроль Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.). Потеря любой страны в нашем регионе, разрушение демократии для одного народа и распространение преступного российского влияния создают опасность для всего региона, для всех народов", - отметил президент.
Он напомнил, что Украина уже ввела полный комплект санкций против Иванишвили и ключевых лиц в его мафиозной группе. И еще одним решительным действием стали ограничения от США.
"И мы призываем всех европейских партнеров, всех партнеров в мире, которые ценят нормальную жизнь и свободу народов, применить именно такие санкции против Иванишвили, чтобы он осознал, какова цена за уничтожение независимости своей страны и унижение грузинского народа", - добавил Зеленский.
Как подчеркнул глава государства, он верит, что никакие мафиози "не смогут украсть мечту грузинского народа о свободной жизни в семье свободных народов, в европейском сообществе".
Санкции США против Иванишвили
Напомним, США сегодня, 27 декабря, ввели против грузинского олигарха Бидзины Иванишвили санкции, которые предусматривают блокировку части его активов.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уже отреагировал на такой шаг Вашингтона. По его словам, ограничения якобы "являются наградой за защиту интересов страны".
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